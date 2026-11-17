Irene Montero EFE

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha propuesto este martes que haya penas de prisión para aquellos empresarios que no paguen ni compensen con descanso las horas extra realizadas por sus empleados.

Es una de las propuestas estrellas que la líder 'morada' ha deslizado durante la presentación del programa electoral de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, donde se incluyen otras iniciativas como un salario mínimo de 1.800 euros mensuales o una jornada laboral de 30 horas semanales.

En lo que se refiere a las horas extraordinarias que no se compensan con descanso o que no se pagan, Montero ha aseverado que el objetivo de Podemos es prohibirlas habida cuenta que en el país hay un volumen de 210 millones de horas que, según sus cálculos, podrían crear 128.000 empleos si las empresas contratasen a gente para cubrirlas.

"Eso quiere decir que hay una necesidad laboral que se puede cubrir con otro puesto de trabajo y así repartimos el tiempo mejor y repartimos el trabajo mejor", ha argumentado.

PERSEGUIR EL ROBO DE SALARIO

A renglón seguido, Montero ha remarcado: "Vamos a convertir en un delito las horas extra que no se compensan por descanso y que tampoco se pagan". La candidata de Podemos ha dicho que las cifras de España en este asunto son "inasumibles" y en países como México, Noruega o Australia se pena a los empresarios "con hasta diez años de prisión por lo que se entiende como explotación laboral y como robo de salario".

"Por tanto si en otros países lo hacen, pues en nuestro país por qué no vamos a por supuesto perseguir ese robo de salario, esa explotación laboral, y a garantizar que en este país (...) se reparte mejor el salario el trabajo y el tiempo que implica trabajar menos para poder vivir mejor", ha zanjado.