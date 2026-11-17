La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EFE

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 en un 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

Junto a la subida del SMI, el Gobierno ha aprobado una deducción en el IRPF para que los perceptores de esta renta mínima sigan sin tributar en este impuesto.

La diferencia respecto a subidas anteriores es que este año, ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha aprobado la subida del SMI y la nueva deducción el mismo día, en lugar de aprobarse con semanas de diferencia.

El incremento del SMI en un 5,3% se sitúa por encima del 4,9% sugerido por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en estA materia pero es inferior al 7% que demandaban CCOO y UGT.

De este modo, a partir del 1 de enero de 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de ahora a 1.286 euros, lo que supone 65 euros más al mes ó 910 euros más al año.

Con la aprobación de esta norma, el Gobierno cumple con su intención de aprobar la subida del SMI antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la subida "sistemática y mayúscula" del SMI es una "historia de éxito" y supone "la práctica de la mejor política económica de España".

"Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad salarial y la pobreza en España", ha insistido Díaz, que ha resaltado que, gracias a este incremento del SMI, los deciles salariales más bajos se han disparado más de un 40%, mientras que el más alto ha aumentado en torno a un 19%.

"Hemos reducido la desigualdad retributiva en un 22% (...) Ésta es una política que cambia un país de arriba a abajo", ha señalado la vicepresidenta para argumentar los efectos positivos que tiene el alza del SMI en las mujeres.

El incremento del SMI decidido por Trabajo atiende al derecho a una remuneración equitativa y suficiente y da continuidad al objetivo de que esta renta mínima alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

En materia de compensación y absorción, la norma contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos. Sólo deberán incrementarse aquellos salarios que queden por debajo de dicho umbral anual hasta alcanzarlo.

Asimismo, el real decreto incluye una disposición transitoria de "no afectación" con el fin de prevenir distorsiones en ámbitos extralaborales.

Por ello, el nuevo importe no se aplicará automáticamente a normas autonómicas o locales que recurran al SMI como indicador para conceder ayudas o prestaciones públicas, ni a contratos y pactos privados que lo tengan como referencia, salvo que las partes o las normativas sectoriales así lo dispongan de forma expresa.

En tales supuestos, se mantendrá durante 2027 el valor del SMI previo a la entrada en vigor de la nueva norma.

Contratos de corta duración y trabajo doméstico

El Real Decreto establece además retribuciones específicas para colectivos con contratos de corta duración y trabajo doméstico.

Así, los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no excedan los 120 días cobrarán como mínimo 60,88 euros por jornada legal, importe que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y las dos gratificaciones extraordinarias.

En el caso de las empleadas de hogar, el salario mínimo para quienes presten servicios en régimen externo por horas queda fijado en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, incorporando todos los conceptos retributivos.

En todas las modalidades salariales se computará exclusivamente la remuneración en dinero, sin que el salario en especie pueda minorar la cuantía íntegra fijada legalmente.