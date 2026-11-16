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Economía

Repsol demanda a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica por los daños del apagón

Efe
16/11/2026 15:29
Un coche circula en A Coruña durante el apagón
Archivo El Ideal Gallego
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Repsol presentó en octubre una demanda por cada uno de los complejos industriales afectados por el apagón del pasado 28 de abril de 2025 contra las empresas distribuidoras de electricidad en sus complejos industriales (Naturgy, Iberdrola y Endesa) y solidariamente contra Red Eléctrica.

Según ha adelantado este lunes El Confidencial y han confirmado fuentes de Repsol consultadas por EFE, las demandas se han dirigido contra las distribuidoras correspondientes, que son Naturgy-Fenosa en A Coruña; Iberdrola, en Bilbao y Cartagena y Endesa en Tarragona y Puertollano.

Asimismo, fuentes de Repsol señalan que estas demandas se han presentado solidariamente también contra Red Eléctrica.

En la conferencia con analistas del pasado abril tras la presentación de los resultados del primer trimestre, Imaz ya avanzó que habían comenzado a dar los primeros pasos para recuperar los daños al enviar las notificaciones formales, conocidas como "burofaxes".

Imaz en aquel momento señaló que estaban "plenamente decididos a exigir responsabilidades legales a los autores de estos hechos".

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Para lo cual iniciaron este proceso legal y, explicó que "antes de interponer cualquier demanda, la ley exige invitar a la otra parte a buscar un acuerdo".

En ese momento, el directivo ya explicó que si este intento de acuerdo no resultaba satisfactorio la compañía procedería a presentar formalmente las demandas correspondientes.

"Confío en el sistema judicial español; creo que contamos con un poder judicial sólido y fiable", apuntó Imaz en dicha intervención.

El cero eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril de 2025 impactó en las refinerías de la compañía, que fueron a cero, y debido a la tipología de este tipo de activos industriales tardaron varios días en poder retomar la producción.

Por otra parte, en la conferencia con analistas del pasado febrero, tras la presentación de resultados de 2025, Imaz explicó que iban a iniciar acciones legales para reclamar 125 millones de euros por los daños ocasionados por el apagón eléctrico. 

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