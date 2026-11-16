La bombona de butano sube un 3,5% y se encarece hasta 19,55 euros, el precio máximo fijado por el Gobierno

Un repartidor de bombonas de butano pasa junto a la muralla del Lugo EFE

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 3,49% a partir de este martes, alcanzando los 19,55 euros, el tope límite fijado por el Gobierno dentro del paquete de medidas para aliviar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la subida de esta última revisión tiene en cuenta un ascenso de la cotización de las materias primas (+47,89%), un aumento del coste de los fletes (+7,87%) y la depreciación del euro frente al dólar (-1,29%), según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, también tiene en cuenta lo dispuesto por el Real Decreto Ley 25/26, que congeló el precio máximo antes de impuestos a 19,55 euros por botella de 12,5 kilogramos. Igualmente, esta norma dispone que la diferencia entre el precio máximo teórico calculado y el precio de venta al público (PVP) máximo establecido se recuperará en posteriores revisiones.

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El PVP máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con la fórmula aprobada en la orden IET/389/2015.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otros elementos, como el coste de comercialización o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que, desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.