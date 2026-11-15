CCOO anuncia huelga en el transporte de mercancías por carretera el 23 y 24 de diciembre

Camiones estacionados en un polígono industrial de A Coruña German Barreiros

CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad, en protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

Las patronales del transporte por carretera, la mayoritaria Confederación de Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, han confirmado a EFE que han recibido la preceptiva notificación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) previa a esa convocatoria para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

Preguntado por EFE, el sindicato CCOO no confirma la convocatoria y se remite a la rueda de prensa que celebrarán el lunes, en la que anunciarán el calendario de movilizaciones.

La convocatoria se centra en fechas críticas en el transporte de mercancías por lo que un paro provocaría un "grave e innecesario" perjuicio tanto a las empresas transportistas como al conjunto de los ciudadanos y a la cadena de suministro en plena campaña navideña, dice Fenadismer.

CCOO señala que lleva meses alertando de los retrasos en los informes preceptivos y critica que, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social haya paralizado la emisión de esos informes sin justificación.

Tanto CETM como Fenadismer consideran injustificada y desproporcionada una medida de presión que va dirigida contra las empresas transportistas, cuyas patronales han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud formal para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a los conductores profesionales.

El bloqueo en la tramitación del expediente responde exclusivamente a la inacción del Ministerio de Seguridad Social, que desde el pasado mes de julio dispone de los informes preceptivos necesarios y ha frenado la convocatoria de la Comisión de Evaluación a raíz del adelanto electoral, dice Fenadismer.

CCOO, UGT y las patronales mayoritarias tanto del sector de transporte de mercancías por carretera (CETM) como de transporte de viajeros por carretera (Confebus) y grúas autopropulsadas solicitaron conjuntamente en octubre de 2025 la aplicación de los coeficientes reductores para los conductores profesionales.

El acuerdo entre patronales y sindicatos en torno a los coeficientes es requisito imprescindible para que la Administración aborde el procedimiento de aprobación.