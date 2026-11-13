Hacienda dictamina que la indemnización por prejubilación voluntaria tributa en el IRPF

Agencia Tributaria

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que las indemnizaciones derivadas de la adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas tributan en el IRPF, al no poder aplicarse la exención prevista para los despidos colectivos.

En una resolución del pasado mes de octubre, el TEAC unifica el criterio sobre la tributación de las indemnizaciones en programas de bajas o jubilaciones incentivadas, para concluir que la exención prevista en la ley del IRPF solo puede aplicarse en el marco de un proceso de despido colectivo.

El caso parte de un empleado de un banco que, tras extinguir de mutuo acuerdo su relación laboral en base a un acuerdo de prejubilación, solicitaba la aplicación de la exención del IRPF para la indemnización, tal y como contempla la ley para casos de despido o cese.

La Agencia Tributaria consideró que este trabajador no tenía derecho a aplicarse la deducción porque el cese de la relación laboral se produjo de mutuo acuerdo con la empresa, no en el marco de un despido colectivo "ni por la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor".

El TEAC coincide con la Agencia y defiende que, en este caso, no puede considerarse que la adhesión voluntaria al programa de prejubilaciones pudiera ser, en realidad, involuntaria, como se ha estimado en otras ocasiones en que el programa voluntario coincidía en el tiempo con un ERE, ya que en este caso no lo había.