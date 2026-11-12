Abanca incorpora nuevos protocolos a sus comunicaciones para reforzar la seguridad ante el ciberfraude

Una persona saca dinero de un cajero automático

Abanca ha incorporado los protocolos de seguridad BIMI (Brand Indicators for Message Identification) y RCS (Rich Communication Services) a sus canales de comunicación con clientes con el objetivo de reforzar su protección frente al ciberfraude y la suplantación de identidad ('phishing' o 'smishing').

Según ha informado la entidad financiera, la implantación conjunta de ambas tecnologías facilitará a los usuarios la identificación visual y verificada de los correos electrónicos y mensajes legítimos enviados por el banco, ayudándoles a distinguirlos de posibles intentos de fraude.

Asimismo, el banco ha precisado que estas mejoras en seguridad digital ya están disponibles también para los clientes de B100, la marca de banca digital de la entidad.

La primera de las tecnologías que Abanca incluye en sus comunicaciones es BIMI, un estándar abierto de seguridad y marca que sirve al banco para garantizar que un correo electrónico es enviado por un emisor 100% legítimo. Este protocolo es compatible con los principales clientes de correo y visualmente los usuarios van a percibir que junto al nombre del remitente, en este caso Abanca, se incorpora un reconocible 'check' azul.

"Con este sello, y sin requerir que el cliente haga ninguna acción, el banco garantiza la trazabilidad del mensaje que se recibe en la bandeja de entrada y dificulta a los ciberdelincuentes suplantar la identidad de la entidad y comprometer la seguridad de los clientes", han remarcado desde el banco gallego.

Para poder desplegar este protocolo, el banco ha superado "estrictos" controles de seguridad informática que le han permitido lograr un certificado digital, denominado VMC, que vincula criptográficamente el logotipo de ABANCA con su dominio, para poderlo mostrar de forma oficial en las principales bandejas de entrada de los usuarios.

Protocolo RCS

En cuanto al protocolo RCS, la entidad financiera ha revelado que ahora pasa a ser la vía de comunicación de referencia en sustitución de los mensajes cortos convencionales.

En este sentido, la firma ha explicado que sin que el cliente tenga que hacer nada, esta tecnología permite ofrecer confianza en las comunicaciones que reciben los usuarios en sus móviles a través de algunos elementos diferenciales.

Entre ellos, la compañía ha destacado un nuevo perfil de marca verificado, que incluye el nombre de Abanca, el logotipo y un distintivo de 'check' azul. Además, el banco ha adelantado que la migración de las comunicaciones de SMS a RCS permite sumar otros elementos visuales y de seguridad como botones interactivos, la capacidad nativa de insertar vídeos o imágenes, el uso de 'emojis' o disponer de información sobre si el mensaje ha sido entregado o leído.

"En los últimos años los mensajes cortos convencionales se habían convertido en una puerta de entrada para la ciberdelincuencia y técnicas como el 'smishing' trataban de comprometer la seguridad de los usuarios. Con el despliegue de este estándar, será mucho más fácil detectar potenciales suplantaciones", han concluido desde Abanca.