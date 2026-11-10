Los expertos en climatización coinciden: esta es la temperatura a la que hay que poner la calefacción en otoño para no disparar la factura

Un termostato en un salón

Con la llegada de octubre, muchos hogares encienden la calefacción por primera vez desde la primavera, y el gesto casi automático de subir el termostato a 24 o 25 grados para "calentar rápido" es precisamente lo que más dispara la factura sin ganar nada en confort real. Los profesionales de la climatización insisten cada año en el mismo dato, y es que la temperatura recomendada para las estancias habitadas se sitúa entre 19 y 21 grados.

El dato que casi nadie tiene en cuenta

Subir el termostato por encima de esa horquilla no hace que la casa se caliente más rápido, porque el sistema de calefacción trabaja a la misma potencia máxima independientemente de la temperatura marcada; lo único que cambia es el momento en que se apaga al alcanzar el objetivo. Pedir 25 grados en vez de 20 solo alarga el tiempo que la caldera o la bomba de calor están encendidas al máximo, y cada grado adicional por encima de la horquilla recomendada incrementa el consumo energético entre un 5% y un 7%, según las estimaciones del sector de instaladores de climatización.

Por qué 19 a 21 grados es el punto de equilibrio

Este rango no es arbitrario: por debajo de 18 grados, la sensación de frío empieza a afectar al bienestar y a la salud, especialmente en personas mayores y en niños pequeños, y por encima de 21 grados el cuerpo ya no percibe una mejora real de confort proporcional al gasto energético que supone. En los dormitorios, además, los mismos expertos recomiendan bajar un par de grados respecto al salón, entre 16 y 18 grados, porque una habitación demasiado cálida dificulta conciliar el sueño.

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Otros factores que pesan tanto como el termostato

La temperatura marcada no es lo único que determina el consumo. El estado del aislamiento de ventanas y puertas, el uso de cortinas gruesas por la noche y la purga de los radiadores antes de empezar la temporada influyen tanto o más que ajustar un par de grados en el termostato. Un radiador con aire acumulado en su interior calienta peor y obliga a la caldera a trabajar más tiempo para alcanzar la misma temperatura, con el consiguiente gasto añadido.

El error que se repite cada año

Encender y apagar la calefacción de forma intermitente durante el día, pensando que así se ahorra, suele ser menos eficiente que mantener una temperatura estable y moderada, porque volver a calentar una vivienda que se ha enfriado del todo exige un pico de consumo mayor que sostenerla en un nivel constante. Los programadores horarios, presentes en la mayoría de calderas modernas, permiten automatizar bajadas de temperatura durante la noche o las horas de ausencia sin llegar a un enfriamiento completo de la vivienda.

Para quien todavía no ha encendido la calefacción este otoño, el consejo es simple: empezar en 19 grados y subir medio grado solo si de verdad hace falta, en vez de partir directamente de una cifra alta que después cuesta corregir.

En los hogares con caldera de gas o gasóleo, revisar el mantenimiento anual antes de que llegue el frío intenso también influye en el consumo. Una caldera con más de un año sin revisión puede perder rendimiento sin que se note a simple vista, y ese desgaste obliga a mantenerla encendida más tiempo para alcanzar la misma temperatura, lo que anula parte del ahorro que se consigue solo con ajustar el termostato.