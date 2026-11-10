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Economía

Ana Botín asegura que ella será la última de la familia Botín en la presidencia de Banco Santander

Ep
10/11/2026 15:10
Ana Botín, presidenta del Banco Santander
EFE
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La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que ella será la última de la familia Botín en ostentar la presidencia del banco que ha liderado su familia desde el siglo pasado.

"No habrá otro Botín liderando Santander", ha afirmado Ana Botín durante una entrevista concedida con el diario económico británico 'Financial Times'.

Según ha afirmado, ninguno de sus tres hijos tiene intención de asumir la presidencia del banco. "No querría que ninguno de mis hijos trabajara conmigo porque es muy duro", ha asegurado. El mayor de ellos, Felipe Morenés, es socio y cofundador de Stoneshield Capital. A principios de septiembre se anunció que Franklin Templeton se hacía con una participación mayoritaria en esta gestora.

Morenés dejó el sector bancario en 2013, tras cinco años en UBS. Desde entonces ha encarrillado su carrera al ámbito del capital privado, tras pasar más de cuatro años en el fondo Lone Star antes de fundar Stoneshield. Morenés también fue nombrado consejero independiente suplente en el consejo de administración de Santander México a finales de 2023.

Ana Botín, que lleva 12 años en el cargo de presidenta del banco, ha indicado que, a pesar de que la familia llegue a abandonar la presidencia, es "importante" que haya alguien de los Botín en el consejo de administración.

"Los valores y la visión a largo plazo son esenciales. Pero la realidad es que no necesitas a una familia detrás de una institución, sino que necesitas valores familiares", ha reiterado.

La posible salida de Ana Botín abriría la posibilidad de que la presidencia del banco abandone sus poderes ejecutivos. La recomendación a nivel de gobernanza por parte del Banco Central Europeo (BCE) es que este tipo de tareas se centren en el consejero delegado, mientras que la presidencia se limite a labores más propias de representación.

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