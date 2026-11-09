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Economía

En vigor: los funcionarios de la Administración General del Estado ya trabajan 35 horas semanales de media anual

La Resolución del 14 de abril de 2026 fija la nueva jornada en 1.533 horas al año y da un mes a cada organismo para adaptar sus horarios

Julia Nóvoa
09/11/2026 17:16
sede de la Administración General del Estado en horario de trabajo
Edificio de oficinas públicas
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Desde el 16 de abril de 2026, el personal de la Administración General del Estado tiene una jornada ordinaria de 35 horas semanales de trabajo efectivo de media anual, frente a las 37,5 horas que regían hasta entonces. La reducción no afecta a los empleados de empresas privadas, cuya jornada máxima sigue en 40 horas según el Estatuto de los Trabajadores, pero sí a cientos de miles de funcionarios y personal laboral de ministerios y organismos públicos.

La Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE, fija la nueva jornada en 1.533 horas anuales y desarrolla el acuerdo alcanzado el 27 de marzo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 

Las claves

  • La jornada baja de 37,5 a 35 horas semanales de media anual, 1.533 horas al año.
  • Entró en vigor el 16 de abril de 2026, el día siguiente a su publicación.
  • Cada departamento tuvo un mes para adaptar sus calendarios y sus sistemas de control horario.
  • No afecta al sector privado, donde sigue rigiendo el límite de 40 horas del Estatuto de los Trabajadores.

    • Qué modelos de horario se aplican

    La resolución no impone un único horario, sino que ofrece varios modelos que cada organismo adapta a su actividad. Uno es el de jornada de mañana con presencia fija entre las 9.00 y las 14.00 horas; otro combina mañana y tarde con permanencia obligatoria hasta las 16.30 de lunes a jueves, dejando los viernes con jornada reducida.

    El objetivo declarado por la Secretaría de Estado es que la reducción de horas no suponga una pérdida de servicio al ciudadano, así que las oficinas de atención presencial mantienen su horario de apertura aunque el cómputo interno de cada trabajador haya bajado. 

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    Más información

    Por qué no llega al sector privado

    La reducción de la jornada legal a 37,5 horas para todos los trabajadores, pública y privada, fue la propuesta que el Gobierno llevó al Congreso en 2025, pero el proyecto de ley no salió adelante y no llegó a publicarse en el BOE como norma vigente. Lo que sí se aprobó después, por la vía de la negociación colectiva propia de la función pública, fue esta reducción específica para la Administración General del Estado, que no necesita ley porque se rige por acuerdo entre la Administración y los sindicatos.

    Eso deja a un trabajador de la empresa privada en A Coruña en la misma situación de antes: su jornada máxima sigue siendo de 40 horas semanales, salvo que su convenio colectivo fije una cifra menor, algo que sí ocurre en algunos sectores. 

    Qué puede reclamar un empleado público

    Un funcionario cuyo organismo no haya adaptado todavía el horario a la nueva jornada puede reclamarlo ante su unidad de personal, citando la Resolución de 14 de abril de 2026 y el plazo de un mes que se dio para el ajuste. La reclamación no exige abogado ni trámite especial, basta con un escrito dirigido a la unidad de recursos humanos del organismo correspondiente.

    La medida afecta también a los organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales vinculadas a la Administración General del Estado, aunque cada una conserva cierto margen para adaptar el modelo concreto de horario a su actividad, siempre que respete el cómputo anual de 1.533 horas que fija la resolución como techo común para todo el personal afectado.

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