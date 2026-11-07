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Economía

Estos son los servicios mínimos en los sectores de hidrocarburos, electricidad y extinción de incendios en la huelga general

Efe
07/11/2026 10:46
Gasolinera
Una persona reposta en una gasolinera
EFE
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los servicios mínimos para los sectores de hidrocarburos, electricidad y extinción de incendios forestales ante la huelga general del próximo 11 de noviembre, que incluyen, entre otras medidas, la apertura de un número de gasolineras equivalente al 20 % de las instalaciones censadas por comarca.

Las medidas contemplan también la plena disponibilidad de determinadas centrales eléctricas y servicios mínimos de hasta el 100 % en algunas actividades de extinción y coordinación de incendios forestales.

Las tres órdenes del Ministerio para la Transición Ecológica fijan las condiciones de funcionamiento de las instalaciones y las dotaciones de personal necesarias para garantizar los servicios esenciales durante las 24 horas de huelga.

El suministro de combustible, garantizado

En el sector de hidrocarburos, los servicios mínimos obligan a mantener abiertas durante su horario habitual un número de estaciones de servicio equivalente al 20 % de las censadas en cada comarca.

El mismo porcentaje se establece para los puntos de suministro de combustible a embarcaciones, aunque en este caso se calcula por comunidad autónoma.

También deberá garantizarse el suministro de combustible para pedidos urgentes de hospitales, bomberos, ambulancias, fuerzas de seguridad y centros estratégicos, así como el abastecimiento necesario para los servicios mínimos del transporte aéreo y de los puertos.

Las refinerías de Repsol, Petronor, Moeve y BP deberán mantener a mínima carga operativa las unidades críticas cuya paralización pudiera afectar a la producción más allá de la jornada de huelga.

Respecto al gas natural, deberán permanecer disponibles las redes de transporte y distribución, las plantas de regasificación, las estaciones de compresión, las conexiones internacionales y los almacenamientos subterráneos, con equipos para atender averías y evitar interrupciones del suministro.

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Electricidad: servicios mínimos por empresa

En el sector eléctrico, la orden correspondiente obliga a mantener plenamente disponibles las centrales nucleares, los grupos hidráulicos convencionales, las instalaciones de bombeo y las centrales térmicas de carbón y gas, salvo aquellas cuya indisponibilidad estuviera prevista y fuera conocida el 21 de octubre.

Los servicios mínimos de personal se establecen individualmente para cada empresa e instalación, con porcentajes de plantilla o dotaciones concretas de operadores, técnicos y trabajadores de mantenimiento.

Se fija el 30 % de la plantilla conjunta de Bizkaia Energía y Bizkaia Facility Management, el 33 % en Serviliano García, el 29 % en Lersa Electricitat, el 75 % en Hidroeléctrica Vega y el 50 % en Hidroeléctrica del Guadiela I.

En Eléctrica de Biar Distribución, los servicios mínimos alcanzan el 100 % de la plantilla, integrada por seis trabajadores.

Además, deberán mantenerse operativos los centros de control y los sistemas de comunicaciones, así como los equipos necesarios para reparar averías, atender emergencias y garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones.

Incendios forestales: hasta el 100 % del servicio

En el dispositivo estatal de lucha contra incendios forestales, según la orden, se garantiza la totalidad de las tareas de mantenimiento necesarias para mantener operativas las aeronaves, así como la presencia en las bases de las tripulaciones y del personal técnico necesario.

La orden establece el 100 % del personal en disponibilidad y de los operadores de sala del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), así como el 100 % de su servicio de guardia.

Para la atención de los sistemas de la red Hermes, la plataforma que permite seguir y coordinar los medios aéreos que intervienen en los incendios forestales, se fijan unos servicios mínimos del 75 %.

El ministerio justifica estas medidas por el riesgo de incendios previsto para el 11 de noviembre, que será bajo o muy bajo en la mayor parte del país, pero moderado y, en determinadas zonas alto o muy alto, en Asturias, Cantabria y el País Vasco. 

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