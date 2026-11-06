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Economía

España obliga a almacenar el 12 % de la producción de aceite de oliva por la gran cantidad de existencias

Efe
06/11/2026 12:05
Línea de envasado de aceite de oliva
Línea de envasado de aceite de oliva
EFE
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas, debido al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña unido a las estimaciones de producción.

¿Adiós a los históricos precios del aceite de oliva?

Más información

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden en la que se especifica que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.

Además, esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. 

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