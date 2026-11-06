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Economía

Adolfo Domínguez eleva un 81% sus ventas en Latinoamérica, región que acoge el 44% de todas sus tiendas

Europa Press
06/11/2026 17:53
Adolfo Domínguez mostró su colección del 50 aniversario
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Gabi Gago
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Adolfo Domínguez ha comunicado este viernes que logró aumentar en un 81% sus ventas en Latinoamérica durante los últimos cinco años (2021-2025), lo que posicionó la región como su mayor y principal mercado tras Europa al acoger el 44% de su red mundial de tiendas.

Según ha recordado la firma mediante una nota de prensa, acaba de cerrar una "gira" por América Latina en la que ha visitado México, Colombia, Ecuador y Argentina con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

El crecimiento en el número de establecimientos de Adolfo Domínguez en Latinoamérica ha sido del 23% desde 2021, a un ritmo de seis nuevas tiendas por año. Este 2026 ha sumado cuatro nuevas aperturas en Ecuador, Perú, México y Paraguay.

La presencia actual de la compañía en Latinoamérica asciende a 167 puntos de venta en 13 países, siendo México el más importante, con 142. Le siguen Colombia (5 tiendas); Ecuador, Perú, Puerto Rico y Uruguay (3 en cada país); República Dominicana (2); y Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Argentina (1 en cada uno).

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La subida más importante en ventas en términos porcentuales durante el periodo 2021-2025 tuvo lugar en Colombia, donde la facturación se duplicó (107,4%), mientras que el crecimiento en Ecuador ha sido del 31,1% desde que aterrizó en 2023.

No obstante, México es el principal mercado de Adolfo Domínguez en el mundo, solo por detrás de España, donde la facturación se ha incrementado en un 73,4% en el último lustro. Es también el único lugar fuera de territorio español donde la empresa cuenta con un centro logístico propio.

"Tenemos una gran conexión con nuestros clientes en América Latina, tanto en países en los que llevamos décadas como en los que abrimos hace poco, y ese es un valor que queremos mantener en el tiempo", ha afirmado la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez.

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"Contamos con una gran implicación en nuestro despliegue, con socios regionales en cada mercado, y México es nuestro mercado internacional de referencia. No podíamos celebrar nuestros 50 años de historia sin pasar por América Latina", ha resumido. 

Película homenaje

Durante la visita a México, Adriana Domínguez presentó la película 'El eco de otras voces', que dirige y guioniza, la cual versa sobre la historia y la trayectoria de su padre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México.

El largometraje también se proyectó en el espacio cultural La Galería de Bogotá (Colombia), en el Teatro Escala Shopping de Quito (Ecuador) y en Casa Ocampo, en Buenos Aires (Argentina). Asimismo, en Argentina se presentó a finales de octubre la colección primavera-verano 2026-27, 'Zenit'.

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