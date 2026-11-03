Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Inditex aporta 2.600 millones en impuestos, según un estudio de Advice Strategic Consultants

Europa Press
03/11/2026 20:08
Sede central de Inditex en Arteixo
Sede central de Inditex en Arteixo
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex y Santander son las empresas que más aportan al PIB en 2026, según una nueva edición del estudio 'Éxito Empresarial y Empresas que más contribuyen al PIB en 2026', elaborado por Advice Strategic Consultants.

A continuación, Telefónica, Mercadona, Iberdrola, Cellnex Telecom y Meliá completan el 'top 10' de grandes empresas que aportan más en términos ecónomicos y que, además, sortean con éxito las tensiones geopolíticas, la inflación, la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial, aranceles y procesos electorales.

Mientras, Inditex, líder mundial del sector de la moda y el comercio minorista online, aporta 2.600 millones de euros anuales solo en concepto de impuestos, consolidándose como uno de los mayores contribuyentes a las arcas públicas del país, al tiempo que aporta empleo estable.

Amancio Ortega

Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, los más ricos de España, según Forbes

Más información

La aportación de las grandes empresas al Producto Interior Bruto (PIB) español, en 2026 incorpora el efecto arrastre en pymes, la generación de empleo y el retorno social, por lo que su contribución no es sólo económica, sino también financiera, social o laboral.

"Las diez principales compañías españolas, destacadas en los rankings de reputación e impacto socioeconómico de Advice Strategic Consultants, juegan un papel crucial para mitigar los grandes puntos débiles estructurales de la economía: el estancamiento de la productividad, el desempleo estructural, la brecha digital y la crisis de la vivienda", ha resumido el socio director de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

Una aportación en múltiples aspectos

Fundación 'La Caixa' realiza una aportación del 3,5% al PIB de España, al tiempo que contribuye en términos sociales con su histórica Obra Social, con un presupuesto de 711 millones de euros en 2026, enfocada en atención a la tercera edad, enfermos y desempleados.

A continuación, El Corte Inglés, que realiza una aportación económica al PIB del 1,3%, es uno de los pilares del retail, la distribución, el comercio y la moda en España, ocupando los primeros puestos de contribución directa e indirecta al producto nacional y a la economía digital. Además, sobresale como uno de los mayores empleadores privados del país (más de 90.000 empleos directos), con una fuerte capilaridad laboral y apoyo a los proveedores locales (64.000 pymes).

Sede central de Inditex en Arteixo

Inditex, entre las empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards 2026

Más información

De su lado, Caixabank aporta al PIB de España un 1,5%, con una base superior a los 22 millones de clientes y un papel tractor en la financiación de familias y empresas. A su vez, en el terreno social, colabora estrechamente con la inclusión financiera, el microcrédito (a través de MicroBank) y la capilaridad de oficinas en zonas rurales para combatir la exclusión bancaria.

Finalmente, otros como el banco Santander detallan su impacto económico global a través de magnitudes financieras, como sus beneficios el volumen de créditos otorgados o sus contribuciones fiscales directas, mientras que Telefónica aporta 22.000 millones de euros al PIB de España, equivalente al 1,31% del total.

Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña

Dos empresas de A Coruña, entre las marcas preferidas por los españoles

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Ingreso en el Instituto Cornide de Carlos González Guitián

Guitián ingresa en el Instituto José Cornide
Redacción
Óscar Puente

Óscar Puente defiende revisar modelo ferroviario, pero admite que no es realista por situación política "complicada"
Europa Press
El ministro de Transportes, Óscar Puente

Puente dimite tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"
EFE
La escritora Cristina Fernández Cubas

Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026
EFE