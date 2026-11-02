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Economía

La huelga general del 11 de noviembre supera las 4.300 adhesiones 

Ep
02/11/2026 13:18
Una pancarta de apoyo a la huelga durante una manifestación
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EFE
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La huelga general del próximo 11 de noviembre por la vivienda y contra el coste de la vida ha alcanzado ya las 4.342 adhesiones de comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadoras, según ha informado este lunes el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.

La organización ha señalado que representantes de diversas secciones sindicales y comités de empresa de plantillas de empresas como Seat, Volkswagen, Amazon, Mercadona, Renfe, Telefónica o BBVA de distintos territorios se han sumado a la convocatoria.

El Sindicato de Inquilinas ha destacado también la participación de trabajadores de empresas como Nissan, CAF, Alstom, Michelin o Siemens Energy; en el transporte y la logística, de Amazon Logistics, Renfe, Sindicato Ferroviario Intersindical, Metro de Madrid y Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona; en el comercio y la distribución, de Lidl, Alcampo, Zara, Leroy Merlin o Burger King.

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La huelga general por la vivienda tendrá lugar el 11 de noviembre

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A ellas se suman adhesiones en empresas de telecomunicaciones y tecnología como Telefónica e Indra, entidades financieras como BBVA y Santander, cadenas hoteleras como Barceló y Meliá, grandes compañías de servicios como Eulen, Clece y Urbaser, y representantes del sector educativo como STEM o USTEA.

La convocatoria también se extiende al sector público, con adhesiones de órganos de representación de las plantillas de administraciones como los Ministerios de Sanidad, Cultura y Justicia, así como la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Valladolid.

Además, la organización apunta que la huelga general del 11N abre también una vía de adhesión individual para ampliar la participación más allá de las organizaciones sindicales y los centros de trabajo. Con esta iniciativa, las organizaciones convocantes buscan facilitar la incorporación de todas aquellas personas que quieran sumarse a la movilización contra la crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida, independientemente de su situación laboral o de su experiencia previa en la organización de huelgas.

A través del formulario de adhesión individual, las participantes podrán recibir información sobre cómo ejercer el derecho a huelga en sus centros de trabajo, las movilizaciones y actividades previstas en sus barrios y municipios y las distintas formas de colaborar antes y durante el 11 de noviembre.

La iniciativa pretende resolver las dudas que puedan surgir entre trabajadoras de pequeñas empresas, autónomas y personas que todavía no participan en ninguna organización, al tiempo que visibiliza el respaldo social a una convocatoria que aspira a trascender las estructuras sindicales y convertirse en una movilización verdaderamente masiva y popular.

El Sindicato de Inquilinas ha remarcado también que el objetivo de la huelga pasa por situar la vivienda y el coste de la vida en el centro del conflicto laboral y social, recordando que la convocatoria no se dirige únicamente contra las políticas de vivienda, sino también contra la patronal, las grandes empresas y los gobiernos que sostienen un modelo económico "en el que quienes trabajan producen la riqueza y unos pocos se apropian de ella".

La organización sindical ha apostillado que a ocho días de la huelga esta continúa extendiéndose más allá de los centros de trabajo. Así, los comités territoriales preparan movilizaciones y acciones en barrios y municipios, mientras la huelga de compras en grandes superficies, impulsada por una amplia alianza de organizaciones sociales, ecologistas y de consumo, llama a dejar de comprar en las grandes cadenas y apoyar al comercio de proximidad.

También las trabajadoras autónomas están llamadas a sumarse a la jornada mediante el cierre de sus negocios o distintas formas de apoyo a la convocatoria. "Las 4.342 adhesiones alcanzadas hasta ahora son un paso decisivo hacia una huelga general masiva, popular y capaz de paralizar el país", remata el Sindicato de Inquilinas.

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