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Economía

La OPEP+ decide mantener congelada su oferta de petróleo en diciembre

Efe
01/11/2026 15:02
El nivel de la oferta de septiembre se mantiene congelado hasta diciembre
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La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en diciembre, por tercer mes consecutivo.

La decisión, idéntica a la adoptada para octubre y noviembre, fue pactada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Se trata de siete socios clave de la OPEP+ (OPEP y aliados) que en 2023 aplicaron recortes voluntarios del bombeo por un total de 3,85 millones de barriles diarios (mbd) para apuntalar los precios del crudo y que posteriormente fueron revirtiendo de forma gradual esas reducciones, hasta completar el proceso el pasado septiembre, al menos sobre el papel.

Con la decisión de hoy, el nivel de la oferta de septiembre se mantiene congelado hasta diciembre, señalaron los ministros en su declaración final.

'Los Siete' seguirán celebrando reuniones mensuales "para analizar las condiciones del mercado, con la próxima reunión del grupo prevista para el 29 de noviembre, añadieron.

En esa fecha tendrá lugar la conferencia ministerial plenaria de la totalidad de los 21 integrantes de la alianza OPEP+ para revisar los recortes del bombeo que aún siguen vigentes hasta el 31 de diciembre, adoptados a fines de 2022 por un total de 2 mbd.

El objetivo será fijar nuevas cuotas de producción a partir del 1 de enero de 2027 que reflejen mejor la realidad, ya que se ha abierto una brecha entre las cifras sobre el papel y el bombeo físico debido a las perturbaciones de los suministros del golfo Pérsico causadas por las guerras de Irán y Yemen.

Ambos conflictos han provocado graves disrupciones en el tránsito de buques petroleros por pasos marítimos esenciales como los estrechos de Ormuz (golfo Pérsico) y Bab el Mandeb (mar Rojo).

Por otro lado, Rusia también ha perdido capacidad de exportación de crudo debido a los múltiples ataques que Ucrania ha lanzado contra su industria energética.

El temor a cortes de abastecimiento y las dificultades en las rutas marítimas del petróleo han encarecido el crudo más de un 60 %, en medio de una gran volatilidad de los precios.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, terminó la sesión del pasado viernes en 117,6 dólares, un 2,4 % más que el jueves.

Encadenó así su cuarto mes consecutivo al alza, con una subida mensual cercana al 15 %, y acumulando una revalorización superior al 60 % respecto a los cerca de 71 dólares en los que cotizaba a finales de febrero.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada hoy por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras -entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán-, lo que dio origen a la alianza OPEP+

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