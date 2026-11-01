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Economía

Amancio Ortega ingresará 3.234 millones en dividendos de Inditex tras cobrar 1.617 millones este lunes

Ep
01/11/2026 13:04
Amancio Ortega
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El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes, 2 de noviembre, 1.617 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.

En concreto, el empresario recibirá este año más de 3.200 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 3.104 millones que percibió por este concepto el año pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros, tras elevar un 4,1% el dividendo, hasta 1,75 euros por acción.

En concreto, la política de dividendos de Inditex, que anunció un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más, se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, que ya cobró el pasado 4 de mayo, y otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario) que percibirá este lunes.

El fundador de Inditex, que recibirá este lunes los 1.617 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones de euros en dividendos de Inditex (la mitad este lunes, 4 de noviembre), frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

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