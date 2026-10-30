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Economía

El Gobierno valora cerrar la línea de tren Madrid-Barcelona hasta dos años para ejecutar obras programadas

Efe
30/10/2026 13:13
Fotografía de archivo de un tren AVE
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que está valorando cerrar la línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de remodelación que ya se programaron el año pasado.

Puente ha explicado que se trata de un sistema que se lleva a cabo en países como Alemania, donde normalmente se suspende el servicio mientras se llevan a cabo las obras de renovación de las vías, de forma que las obras acaban antes pero los usuarios se ven privados del servicio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes

Puente dice que el sistema LZB falló en 170 ocasiones el año pasado y que algo es normal

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En España las obras se suelen llevar a cabo al mismo tiempo que se presta el servicio, en horas en las que no hay trenes circulando o con cortes puntuales, con el objetivo de que los ciudadanos puedan seguir viajando, a pesar de que las obras se demoran más en el tiempo.

Puente ha negado que esta decisión se deba a factores de seguridad, sino que responde a la puntualidad, algo que en los últimos años se ha visto afectado debido a las mayores inversiones que se están destinado al sistema ferroviario, respecto a la anterior etapa de peor evolución económica del país.

"Estaríamos hablando de que una obra que nos puede llevar cinco años en banda de mantenimiento, podríamos dejarla reducida a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales, pero durante ese tiempo privaríamos a los usuarios del servicio. Es algo que tenemos que valorar", ha concluido en la rueda de prensa que está ofreciendo tras el accidente en Urda (Toledo).

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