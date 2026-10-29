El programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” impulsa 328 iniciativas en Galicia

Juan Gabriel, atendiendo a un cliente en su barbería de Barcelona, que abrió gracias a la ayuda de Autoempleo Incorpora

El programa de la Fundación “la Caixa” Autoempleo Incorpora celebra una década ayudando a personas en situación de vulnerabilidad, apoyando sus iniciativas empresariales. En estos primeros diez años de vida, el plan de la Fundación “la Caixa” ha respaldado más de 14.000 propuestas. En el caso de Galicia, la entidad impulsó unas 328 iniciativas empresariales.

Un ejemplo del buen rendimiento de este programa a nivel nacional se encuentra en el distrito de Gracia, en Barcelona, donde el joven de origen colombiano Juan Gabriel Agudelo celebra el segundo aniversario de su barbería, llamada The Clipper Club Barber Shop.

El joven emprendedor recuerda el camino que lo ha llevado hasta aquí. En su Colombia natal ya había gestionado un negocio propio durante ocho años. Con formación técnica y una amplia experiencia en el sector, en 2022 decidió emigrar a Barcelona en busca de nuevas oportunidades.

A su llegada a la Ciudad Condal, trabajó en diversos establecimientos de peluquería a lo largo de un año, una etapa de su vida que le permitió familiarizarse con el mercado local, conocer sus particularidades y perfeccionar, al mismo tiempo, su oficio.

Pero Juan Gabriel quería mejorar su situación laboral. Tras pasar por diferentes peluquerías, buscaba una alternativa que le permitiera ganar autonomía, mejorar sus perspectivas económicas y poner plenamente en práctica la experiencia y los conocimientos que había acumulado durante años. “Me di cuenta de que si quería aportar un punto diferencial tenía que abrir mi propio espacio y ofrecer mucho más que un corte: una asesoría de imagen”, asegura.

Así, barajando diferentes opciones para poder abrir su propio local, llegó hasta la Fundación Pimec y el programa Autoempleo Incorpora de la Fundación “la Caixa”, que le ayudaron a desarrollar todo el proyecto.

De la idea a la realidad

Juan Gabriel tenía clara su idea cuando acudió al programa. El único problema era enfrentarse a las incertidumbres de emprender en un entorno diferente al de su país de origen, tanto en el aspecto normativo como en la vertiente cultural.

“Él ya había montado una empresa en su país y tenía conocimientos de gestión empresarial, así que venía con cierta seguridad”, apunta el coordinador del área de Pequeñas Empresas y técnico de Autoempleo Incorpora de la Fundación Pimec, Nacho Travieso. “Juntos hicimos el proyecto de contabilidad para saber cómo manejar el día a día: precios, sueldo, estructura”, añade, por su parte, el propio Juan Gabriel.

Sin embargo, al elaborar el plan de empresa y analizar su viabilidad económica surgieron algunas dificultades. La principal era la financiación: Juan Gabriel no disponía de los recursos necesarios para afrontar la inversión inicial. Tras valorar distintas alternativas optó por solicitar un microcrédito a MicroBank con el que consiguió el capital necesario para poner en marcha la barbería.

Pero conseguir financiación era solo una parte del desafío. La entidad también lo asesoró en la búsqueda del local, el análisis de la competencia, la negociación del contrato de alquiler, los trámites legales y el desarrollo de la imagen corporativa. “Nacho me orientaba en todo: en los productos que yo quería implementar, en el precio del corte o las promociones que pensaba hacer…”, explica Juan Gabriel. “Su actitud, motivación y proactividad, además del apoyo de su pareja, fueron claves durante todo el proceso”, comenta Travieso. “Él me ayudó a soltar el miedo y a hacer el proyecto realidad. Trabajamos en equipo los tres, con mi mujer, y fue un gran apoyo”, completa Juan Gabriel sobre el apoyo del técnico de la fundación.

Diez años de apoyo

La barbería de Juan Gabriel es uno de los más de 14.000 negocios que se han podido poner en marcha gracias a la ayuda de Autoempleo Incorpora desde que el programa se puso en marcha en el año 2016.

Gracias a la implantación de este plan, cerca de 15.000 personas han accedido al mercado laboral, con el apoyo de 41 entidades sociales de todo el territorio español, como Pimec. Además, la colaboración con Microbank ha permitido conceder 4.468 microcréditos, por un valor de 88 millones de euros.

El objetivo de Autoempleo Incorpora es acompañar a los emprendedores a lo largo de las fases de su proyecto y darles apoyo para ponerlo en marcha y hacerlo viable.