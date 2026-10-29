Menos del 40% de los menores de 35 años posee una vivienda principal, frente al 66% de 2002, según Funcas

Dos personas miran la oferta de vivienda en el escaparate de una inmobiliaria Europa Press

El 36,7% de los menores de 35 años eran propietarios de su vivienda principal en 2024, frente al 66% que la tenía en 2002, según un estudio publicado por Funcas.

Así lo pone de manifiesto el informe 'La situación actual de los jóvenes en España: integración laboral, educación, vivienda y emigración', que evidencia el hundimiento del acceso a la propiedad entre las nuevas generaciones durante las últimas dos décadas.

En concreto, la investigación revela que el 36,7% de los hogares encabezados por menores de 35 años eran propietarios de su vivienda principal en 2024, frente a aproximadamente el 66% que la tenía en propiedad en 2002, una diferencia de 46,1 puntos porcentuales respecto a los hogares de 65 a 74 años (82,8% propietarios).

Igualmente, Funcas advierte de que reunir la entrada inicial para una vivienda media en Madrid exige para un joven ahorrar el equivalente a seis años de salario neto íntegro, "sin ningún gasto de vida".

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Mercado del alquiler

Esta imposibilidad de comprar ha desplazado a la juventud hacia el mercado del alquiler, un sector que tampoco ofrece alternativas asequibles tras años de fuerte encarecimiento. Entre 2014 y 2024, el precio de los arrendamientos acumuló un incremento del 82% -mientras el de compraventa creció un 65%-, un ritmo que contrasta con la evolución de los sueldos medios (30%) y con la inflación acumulada (23%).

"La combinación de estos datos produce resultados de esfuerzo financiero que superan ampliamente los umbrales de sostenibilidad establecidos en la literatura económica y en las políticas de vivienda europeas", subraya.

En 2024, un joven asalariado que pretenda alquilar un piso en solitario a precios de mercado debe destinar el 92,3% de su sueldo para alquilar en solitario una vivienda a precio de mercado, y un 32,5% compartiendo piso, "muy por encima" del umbral del 30% "considerado sostenible".

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Del mismo modo, en términos relativos, revela que los salarios de los jóvenes de 16 a 24 años han tenido una tendencia decreciente desde el 69% de la media en 2006 hasta el 58% en 2024. Si bien, indica que el grupo de 25 a 34 ha recuperado en el mismo periodo casi los valores iniciales (89% de los salarios medios en 2024 frente al 92% en 2006).

En sentido contrario, agrega que la tasa 'nini' "ha venido mejorando de forma notable", del 22,5% en 2013 al 11,5% en 2025, acercándose a la media de la UE-27, aunque Funcas señala que "este proceso de convergencia es claramente más lento para los varones jóvenes que para las mujeres jóvenes".

También subraya que España presenta la segunda tasa de sobrecualificación más alta de la UE-27 (por encima del 32% en 2025 para los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 21,3% comunitario), con una duración media del desajuste superior a diez años.

Sobreeducación

De la misma manera, expone que España se sitúa "de forma recurrente" entre los países europeos con mayor incidencia de sobreeducación, con algo más del 37% de los jóvenes de 25 a 34 años con estudios terciarios que ocupa puestos por debajo de su nivel educativo. Además, añade que en torno a un tercio de los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo "lo hacen en un empleo para el que están sobreeducados".

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En cuanto al abandono escolar temprano, este expone que ha descendido "de forma notable", sigue "entre los más elevados" de la UE y afecta "de manera desproporcionada" a los hombres jóvenes.

Por otro lado, la investigación revela que la emigración exterior de jóvenes nacidos en España es "moderada" en términos absolutos (en 2024, 14.214 personas de 16 a 24 años y 18.434 de 25 a 34), pero "marcadamente selectiva" en cualificación. En este punto, casi un tercio de quienes emigran con 25 a 34 años cuenta con estudios universitarios y cerca de una quinta parte con máster o doctorado.

Finalmente, Funcas plantea entre sus recomendaciones "una ampliación significativa del parque público de vivienda en alquiler asequible", aplicar políticas activas de empleo diferenciadas y cambios en el modelo productivo hacia actividades de mayor intensidad en conocimiento.