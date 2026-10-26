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Economía

Los españoles gastan 351 euros al año en ropa y calzado, según la OCU

Ep
26/10/2026 14:22
Tienda de ropa
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Europa Press
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Los españoles gastan una media aproximada a los 351 euros al año en ropa y calzado, y adquieren alrededor de once artículos -ocho prendas de vestir y tres pares de zapatos-, compras que crecen por internet y el mercado de segunda mano, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estos son algunos de los datos que se desprenden de una encuesta de la OCU a una muestra representativa de entre sus cerca de 165.000 socios, personas de entre 18 y 74 años a las que se ha preguntado por sus hábitos de compra de ropa y calzado.

Los gallegos gastarán unos 500 euros de media en la vuelta al cole, según Cetelem

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El estudio revela que un 8 % de los consumidores compra más de 20 prendas al año, una práctica más frecuente entre las mujeres jóvenes, y que solo uno de cada cuatro encuestados ha adquirido ropa o calzado en una tienda de barrio durante los últimos 12 meses.

Además, casi la mitad ha comprado artículos de segunda mano en el último año, mientras que el 17 % se muestra especialmente concienciado con el impacto social y ambiental de sus compras.

Frente a ellos, cerca de un 8 % presenta comportamientos de compra impulsiva y acumulación de prendas poco utilizadas, y otro mismo tanto por ciento es especialmente sensible a las promociones y los mensajes de escasez.

Ante estos resultados, la OCU reclama un mayor control legal de los llamados 'patrones oscuros', estrategias comerciales que fomentan las compras impulsivas, así como una mayor vigilancia de los productos que entran en la Unión Europea para garantizar su calidad, seguridad y sostenibilidad. 

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