De pionera de los SUV de diseño cuadrado a referente mundial del estilo de vida: JETOUR presenta la tecnología “Travel+”

JETOUR

Desde 2018, JETOUR ha integrado su estrategia “Travel+” en la definición de productos, la investigación y el desarrollo (I+D) de tecnología y las operaciones con los usuarios, evolucionando desde pionera de los SUV de diseño cuadrado en China hasta convertirse en una marca líder mundial de estilo de vida asociado a los viajes. Del 20 al 23 de octubre, el Día Mundial de Experiencia Tecnológica de JETOUR 2026, cuyo lema es “Future Travel Starts Now”, mostrará este logro mientras invitados de todo el mundo recorren ciudades, montañas y humedales para experimentar la visión “Travel+”.

Definición de productos a partir de escenarios de viaje

Los emblemáticos SUV de diseño cuadrado de JETOUR combinan a la perfección capacidades todoterreno, espacio funcional y comodidad para viajes largos, tanto para los desplazamientos urbanos como para las aventuras en destinos lejanos. A septiembre de 2026, JETOUR había alcanzado unas ventas globales acumuladas de 2,56 millones de unidades en más de 100 países y regiones, y ocupaba el primer puesto en ventas de SUV de diseño cuadrado en 13 países. Guiada por su estrategia de globalización “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR continúa ampliando sus gamas T-Series y G-Series en mercados con altos estándares, como Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Los viajes como exploración, filantropía y cultura

Más allá de los vehículos, JETOUR ha creado un ecosistema diferenciado “Travel+” basado en tres pilares:

Los viajes como exploración: Tecnologías clave, como XWD Fully Automatic Intelligent 4WD, GAIA All-Terrain Intelligent Architecture y C-DM Super Hybrid, permiten a los usuarios “Reach Farther”.

Los viajes como filantropía: JETOUR promueve la conservación ecológica mediante la iniciativa “Return of the Cheetah”, desarrollada con Discovery y el Cheetah Conservation Fund (CCF) en África; las alianzas con TCS y PULIHARA en Malasia; y el Markhor Conservation Program de Pakistán.

Los viajes como cultura: A través del “Travel+” Carnival, el Global Fan Festival, el Football Club, el International Marathon y sus alianzas con la FIBA, JETOUR conecta las experiencias con sus productos con la cultura y los deportes de cada región.

Democratizar la tecnología para llevar la cultura todoterreno al mundo

JETOUR ha democratizado las tecnologías de tracción en las cuatro ruedas (4WD) de nivel profesional, los sistemas híbridos y el control inteligente, haciendo que las experiencias todoterreno sean accesibles para las familias comunes e impulsando la cultura todoterreno hacia el mercado global generalista. Para convertir este estilo de vida “Travel+” en una experiencia directa, el próximo Día Mundial de Experiencia Tecnológica reunirá el Global Innovation Day, emocionantes recorridos por los bosques de bambú de Moganshan y actividades de conservación del ibis crestado en el lago Xiazhu, mientras JETOUR acelera su expansión mundial.

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