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Economía

El precio de la gasolina en España cae un 8,6 % tras la entrada en vigor de la rebaja de 20 céntimos

Efe
21/10/2026 18:52
Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense
Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense
Brais Lorenzo / EFE
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El precio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ha caído un 8,6 % tras el incremento del descuento fiscal hasta los 20 céntimos por litro que entró en vigor en octubre y encadena siete días consecutivos de abaratamiento.

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la gasolina se pagaba este martes -dato más actualizado- a 1,763 euros por litro, un 1,3 % menos que hace una semana y un 8,6 % menos que el 30 de septiembre, cuando el descuento en el impuesto de hidrocarburos era de 5 céntimos por litro.

La rebaja fiscal se incrementó con el nuevo paquete de medidas anticrisis que entró en vigor el 1 de octubre, pasando el descuento al impuesto de hidrocarburos de 5 céntimos a los 20 céntimos por litro actuales, mientras que en el caso del diésel, que ya contaba con los 20 céntimos rebajados, se decidió mantener en octubre.

Esta rebaja se prolongará en noviembre por el incremento del precio de los carburantes registrado en el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, donde se ha superado el umbral del 15 % de alza los precios.

Al no haber cambiado de septiembre a octubre el descuento, el descenso del precio del diésel ha sido menor que el de la gasolina en las últimas semanas. Este martes, el gasóleo se suministraba en las gasolineras españolas a 1,886 euros por litro, un 2 % menos que al término de septiembre.

Respecto a hace una semana, el precio del gasóleo no registra prácticamente variación y este martes llenar un depósito de 55 litros costaba 103,73 euros.

En el caso de la gasolina, llenar un depósito de la misma capacidad costaba este martes 96,96 euros, 1,32 euros menos que hace una semana.

Los precios de la Unión Europea

La semana pasada España suministró la octava gasolina más barata de la Unión Europea, según la última actualización del boletín petrolero de la UE, que recoge datos hasta el 19 de octubre.

En cuanto al diésel, el comercializado en España fue de nuevo el cuarto más barato de los Veintisiete, solo por detrás de Malta, como es habitual, de Polonia y de Bulgaria.

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