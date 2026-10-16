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Economía

Las empresas deberán utilizar números con prefijo 400 para realizar llamadas comerciales desde este sábado

Ep
16/10/2026 13:33
Una persona habla por teléfono
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Europa Press
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Las empresas deberán utilizar numeraciones de nueve dígitos que empiezan por el código 400 para realizar llamadas comerciales a partir de este sábado, 17 de octubre, una medida que permitirá a la ciudadanía identificarlas con mayor facilidad.

Asimismo, los operadores de telefonía bloquearán llamadas teniendo en cuenta determinados patrones de tráfico telefónico que permiten llegar a la conclusión de que se trata de llamadas comerciales, como por ejemplo un volumen muy elevado de llamadas.

Los números 400 serán unidireccionales, por lo que los usuarios sólo podrán recibir llamadas y no emitirlas, garantizando así una mayor seguridad y evitando posibles prácticas fraudulentas al devolver llamadas a números desconocidos.

En caso de recibir llamadas comerciales desde otra numeración, los usuarios pueden reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta medida ha dado cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y ha complementado el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en 2025 y cuyas medidas han permitido bloquear más de 400 millones de llamadas y cerca de 32 millones de mensajes fraudulentos.

Persona tocando un telefono con un portatil de fondo

Los operadores bloquearán desde octubre las llamadas comerciales que no comiencen por 400

Más información

Por su parte, la última medida del Plan antiestafas telefónicas y por SMS ha entrado en vigor el pasado 15 de septiembre con un registro gestionado por la CNMC con los códigos alfanuméricos (alias) que utilizan empresas y administraciones públicas para enviar mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o enriquecidos (RCS).

Desde septiembre, los operadores de telefonía han bloqueado más de seis millones de mensajes por usar un alias no registrado o utilizar un alias registrado sin ser el titular.

De esta manera, el usuario sabe que los SMS que recibe con alias proceden de la empresa o entidad que dice ser y, si tiene dudas o quiere comprobar el titular de ese alias, puede consultarlo en el buscador disponible en la web de la CNMC.

Por último, en las llamadas de atención al cliente para gestiones de contratos en curso, el Plan antiestafas ha establecido que pueden realizarse desde números cortos específicos, rangos gratuitos 800 y 900 o números geográficos.

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