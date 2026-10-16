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Economía

Digitalización del transporte de mercancías: documentos y nuevas obligaciones

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16/10/2026 13:01
Digitalización del transporte de mercancías
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El transporte de mercancías está cambiando de soporte. Las cartas de porte, los albaranes, los certificados y los justificantes de entrega que durante décadas circularon en papel empiezan a sustituirse por registros electrónicos que acompañan a la carga de principio a fin, desde el almacén hasta la entrega final.

Para las empresas de logística, la transición no es solo tecnológica: exige saber qué documentos pueden emitirse telemáticamente y quién los valida. Una formación específica, como el Curso de DeCA: Documento Electrónico de Control Administrativo en el Transporte de Mercancías, ayuda a interpretar las nuevas obligaciones sin improvisar cada envío.

De la carta de porte al e-CMR

El documento más conocido del sector es la carta de porte CMR, que acredita el contrato y la entrega de la mercancía. Un protocolo adicional adoptado en 2008 permite firmarla y transmitirla electrónicamente: es la carta de porte electrónica o e-CMR, con el mismo valor probatorio que el papel.

Firmar en pantalla, archivar sin impresoras y compartir el documento con expedidor, porteador y destinatario son operaciones cotidianas en las empresas que ya lo usan. Los datos quedan accesibles, se pueden auditar y alimentan otros sistemas de gestión, desde la facturación hasta el seguro de la carga.

La trazabilidad de las cargas se convierte así en la gran ventaja decisiva del cambio. Si cualquier comprobación puede resolverse consultando la pantalla, el papeleo deja de ser un cuello de botella para el conductor, la nave y la administración. Cada firma digital es, además, un archivo menos que reconstruir.

Nuevas obligaciones, mismas responsabilidades

En Europa, el reglamento eFTI (información electrónica de transporte de mercancías) establece que las autoridades competentes deberán aceptar la documentación en formato digital cuando las empresas decidan presentarla así, con plazos que se aplican de forma progresiva y que conviene tener marcados en el calendario.

Conviene subrayarlo: digitalizar no elimina deberes, los reorganiza. La mercancía sigue debiendo viajar correctamente identificada, el contrato de transporte sigue acreditándose y los controles administrativos continúan existiendo; lo único que cambia es el soporte y el procedimiento para demostrar el cumplimiento ante una autoridad.

Para el transportista autónomo o la pyme, esto significa revisar contratos, plantillas y pólizas, elegir con qué plataforma trabajar y preparar al personal para cuando una autoridad pida revisar la documentación en pantalla. También conviene mirar los avisos que ya envían algunos clientes grandes, que adelantan sus propios requisitos digitales.

Preparar al equipo para el cambio

La tecnología, por sí sola, cubre solo la mitad del camino. Ninguna empresa digitaliza su documentación si los conductores no se fían de la firma en pantalla, si la administración no distingue un documento definitivo de un simple borrador o si nadie responde a las dudas de los clientes.

Aquí la formación del personal marca la diferencia. Saber cómo se genera un documento electrónico, quién lo firma y cómo se custodia evita errores sancionables en fronteras y descargas. Conviene además fijar un responsable de la custodia, porque el documento definitivo no puede vivir en cualquier correo.

Los programas que preparan para el manejo del documento electrónico de control administrativo combinan normativa, procedimientos y práctica real, de modo que el equipo no solo entiende la obligación, sino que sabe cumplirla en el día a día con la documentación de la propia empresa en la mano.

Cómo afrontar la transición paso a paso

Una transición ordenada empieza siempre por un inventario: qué documentos emite la empresa hoy, cuáles pueden circular ya en digital y cuáles siguen en papel por exigencia normativa o del propio cliente. Sin ese inventario, cualquier plataforma se compra a ciegas y sin prioridades.

Después llega la elección de la herramienta: plataformas de e-CMR, editores de documentación de transporte o módulos del software de gestión ya en uso, para no duplicar tareas ni fragmentar los archivos. La decisión debe mirar también la integración con la contabilidad y la interoperabilidad con los clientes habituales.

Con la herramienta elegida, conviene empezar por rutas y clientes piloto, medir incidencias y extenderlo cuando el equipo domine el circuito completo, del envío en origen a la firma del destinatario en destino. Una transición con problemas acorralados es una transición que se puede explicar al cliente sin agobios.

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