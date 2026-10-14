El IPC sube al 4,9% en septiembre

Vista de un supermercado EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha atribuido este fuerte repunte de la inflación en septiembre al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y suma dos meses por encima del 4%. Además, esta cifra del 4,9% hace que se mantenga la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Economía.

Ese paquete se aprobó a finales del mes pasado y la Diputación Permanente del Congreso debe convalidarlo esta misma semana. Según ha afirmado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el impacto de todas las medidas anticrisis ha amortigado "más o menos" la mitad del efecto sobre los precios que ha supuesto la guerra en Irán.

Aunque se mantendrá el descuento fiscal por combustible, Economía ha precisado que no se producirán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales. Mientras, siguen desplegadas el resto de las medidas de protección del último paquete, como la limitación a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

"La tasa anual del IPC de septiembre se sitúa en el 4,9%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes, debido a la persistencia del shock energético por la guerra en Irán. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025", ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, el INE ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025, lo que llevó al grupo de transporte a situar su tasa interanual en el 10,5%, un punto más que en agosto. También influyeron en este incremento los precios del transporte aéreo de pasajeros, que disminuyeron en menor medida que el año pasado.

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Por su parte, actividades recreativas, deporte y cultura elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual en septiembre, hasta el 3,6%, por los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en el mismo mes de 2025.

Por su lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,7% interanual en septiembre, su tasa más alta desde el pasado mes de marzo. Los productos con mayores incrementos interanuales de precios fueron huevos (+12,3%), legumbres y hortalizas (+9,8%) y la fruta (+9,6%). No obstante, en el Ministerio de Economía destacan que desde que empezó la guerra en Irán, la inflación acumulada de los alimentos ha bajado un 0,4%.

La tasa interanual de la inflación a impuestos constantes, que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos, fue del 5,4% en septiembre, medio punto más que la del IPC general.

En el último año (septiembre de 2026 sobre septiembre de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+64,7%); las bayas frescas (+47,4%); el gasóleo (+34%); gasolina (+27,5%), y joyería y relojes de pulsera (+22,8%).

Por el contrario, las mayores bajadas de precios en el último año se dieron en el transporte ferroviario de pasajeros (-11,2%), el transporte marítimo de viajeros (-7,3%), los periódicos (-5,9%), los equipos para deporte (-4,7%) y café y sucedáneos (-4,3%).

Según ha confirmado Estadística, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024 y tasa 1,8 puntos inferior a la del índice general.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Se trata, no obstante, de la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.

En la subida mensual de los precios influyeron el vestido y el calzado, que presentaron una variación del 6,9% respecto a agosto por el comienzo de la temporada de otoño-invierno, así como la vivienda, con una tasa mensual del 1,1% derivada del aumento de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos.

En concreto, lo que más subió de precio en septiembre respecto al mes anterior fueron las hortalizas (+18,5%) y los combustibles líquidos (+12,4%), mientras que lo que más bajó fue el alquiler de coches (-35%) y el de autocaravanas (-20,9%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%.

Diez comunidades autónomas registraron en septiembre tasas interanuales de inflación que igualaron o superaron el 5%.

Castilla-La Mancha y Galicia, con una tasa del 5,5% cada una, lideraron los ascensos, seguidas de Cantabria y Castilla y León (5,4% en ambos casos) y de Extremadura, Madrid y Navarra, las tres con una tasa interanual del 5,3%.

También se situaron en el 5% o ligeramente por encima Baleares (5,1%) y Murcia y País Vasco (5% en ambos casos).

En el extremo opuesto, las tasas más moderadas de inflación correspondieron a Canarias y Aragón, con una tasa del 4,4%, y a Cataluña y Asturias (4,5% en las dos regiones).

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la inflación registró en septiembre tasas interanuales del 3,1% y del 4,6%, respectivamente.