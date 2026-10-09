Caixa Rural Galega e E.nova Enerxía asinan un acordo PPA a longo prazo para dotar de enerxía 100% renovable toda a súa rede de oficinas
As sucursais da entidade lucirán un distintivo oficial para amosaren este compromiso coa
sustentabilidade económica e ambiental
Caixa Rural Galega e E.nova Enerxía, grupo especializado en dar solucións enerxéticas para o tecido empresarial, pecharon un acordo estratéxico de gran envergadura polo que, a través da súa comercializadora de electricidade, formalizouse un contrato PPA (Power Purchase Agreement) OFFSITE a longo prazo para asumir a subministración eléctrica de toda a rede de oficinas da entidade financeira.
Este modelo de acordo destaca pola súa alta precisión técnica e financeira, de xeito que a compravenda de electricidade non depende dos fluxos e flutuacións xenéricas do mercado, senón que está sustentado por un activo de xeración do grupo enerxético: unha planta fotovoltaica de avanzada tecnoloxía. Deste xeito, Caixa Rural Galega asegura un prezo competitivo e estable a longo prazo, blindando os seus custos operativos fronte á volatilidade do mercado.
Cumprimento dos obxectivos ESG da Unión Europea
O acordo estratéxico adquire unha relevancia engadida ao incluír a certificación de enerxía con Garantía de Orixe 100% renovable. Este fito permite a Caixa Rural Galega dar cumprimento estrito ás directivas da Unión Europea e aos ambiciosos obxectivos medioambientais fixados para o sector da banca, o cal esixe unha descarbonización real e medible das súas operacións cotiás.
E.nova Enerxía consolida con esta alianza o seu crecemento exponencial e o seu posicionamento como o socio técnico de referencia 360º para as grandes corporacións e institucións financeiras que buscan liderar a transición enerxética con solvencia, rigor e plenas garantías de orixe.
Para visibilizaren este compromiso conxunto ante a sociedade e os seus clientes, as oficinas de Caixa Rural Galega comezarán a lucir nas súas instalacións uns distintivos oficiais co selo de enerxía 100% renovable. Esta acción de colaboración certifica cara ao público que cada sucursal opera cun impacto ambiental nulo no seu consumo eléctrico.
"Este PPA OFF-SITE con Caixa Rural Galega é o exemplo perfecto da nosa filosofía de negocio. Non somos meros intermediarios de enerxía; somos profesionais da enerxía ao servizo do balance de resultados dos nosos clientes. Esta estratexia a longo prazo vinculada a activos renovables demostra que o coñecemento profundo do mercado e a enxeñería de precisión son as únicas vías para transformarmos o compromiso ambiental en rendibilidade, eficiencia e competitividade para as empresas", afirma Xurxo López, Director Executivo de Grupo E.nova Enerxía.
Pola súa banda, Jesús Méndez, Director Xeral de Caixa Rural Galega, manifestaba que “con este acordo conseguimos acadar o dobre obxectivo de que a rede de oficinas teña un consumo de enerxía competitivo e de orixe renovable na súa totalidade e, ademais, facelo a través dun provedor local, o que para nós sempre é un factor moi importante a ter en conta dado o noso compromiso co desenvolvemento local e co tecido empresarial galego”.