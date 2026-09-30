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Economía

El Bono Alquiler Joven sube hasta 300 euros al mes para los menores de 35 años, y así se pide en cada comunidad

El nuevo Plan 2026-2030 eleva la cuantía frente al bono anterior, pero exige que la ayuda no cubra más del 60% de la renta

Esther Durán
30/09/2026 10:37
joven tramitando la documentación del Bono Alquiler Joven
Un joven con documentos en un piso de alquiler
Cedida
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Quien tenga entre 18 y 35 años y pague un alquiler sabe que la cuota se ha convertido en el gasto que más aprieta el presupuesto mensual. El Gobierno ha renovado el programa pensado justo para eso, y la cuantía sube respecto al bono anterior, hasta 300 euros al mes por una vivienda completa o 200 euros por una habitación, siempre que ese dinero no supere el 60% de lo que el joven paga realmente de alquiler.

La ayuda se cobra durante dos años y se solicita en la consejería de vivienda de cada comunidad autónoma, porque no existe un portal único estatal. Cada gobierno regional gestiona su propia convocatoria con el dinero que reparte el Ministerio de Vivienda

Las claves

  • Hasta 300 euros al mes por vivienda completa, 200 euros por habitación.
  • El límite es el 60% de la renta mensual real.
  • Hay que figurar en el contrato de arrendamiento o firmarlo en dos meses desde la resolución.
  • La vivienda tiene que ser la residencia habitual, acreditada con el empadronamiento. 
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Quién puede pedirlo y con qué papeles

El requisito de edad es el mismo en todo el territorio, entre 18 y 35 años cumplidos en el momento de la solicitud. Después entran los límites de ingresos y de patrimonio que fija cada comunidad, normalmente en torno a tres veces el IPREM, y la exigencia de que el contrato esté a nombre del solicitante o que se firme antes de dos meses tras recibir la resolución favorable.

El empadronamiento en la vivienda es el documento que más solicitudes hace caer, porque muchos jóvenes tardan semanas en registrarlo tras la mudanza. Conviene tramitarlo el mismo día en que se recogen las llaves, antes de reunir el resto de la documentación. 

María Martínez Allegue, visitó hoy en el barrio compostelano de San Pedro una vivienda cuya propietaria está contando con una de estas aportaciones.jpg

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Por qué sube la cuantía este año

El bono anterior se quedaba en 250 euros al mes con el mismo límite de renta. El nuevo Plan 2026-2030 eleva el tope a 300 euros para vivienda completa porque el precio medio del alquiler ha crecido más rápido que la ayuda en los últimos ejercicios, y el Ministerio ha reconocido que el bono anterior perdía capacidad real cada año.

La cuantía de 200 euros para quien alquila solo una habitación es una novedad frente al esquema anterior, pensada para estudiantes y jóvenes que no pueden asumir un piso entero en las ciudades donde el alquiler está más tensionado.

Un ejemplo ayuda a verlo con números concretos. Quien paga 500 euros al mes por una habitación puede recibir hasta 200 euros de esa ayuda, dentro del límite del 60% de la renta, así que el coste real baja a 300 euros mensuales durante los dos años que dura el programa. En una vivienda completa de 800 euros, el bono de 300 euros reduce el desembolso a 500 euros al mes. 

Qué pasa si el propietario se resiste al contrato

Un propietario no puede negarse a formalizar el contrato por escrito, que es obligatorio desde la Ley de Arrendamientos Urbanos, y sin ese documento la ayuda no se puede tramitar. Si el arrendador insiste en cobrar en efectivo sin contrato, la vía es acudir a la oficina de vivienda de la comunidad, que puede orientar sobre cómo formalizar el arrendamiento antes de que se agote el plazo de dos meses.

Para quien ya cobra el bono anterior, la renovación no es automática: hay que presentar de nuevo la solicitud del Plan 2026-2030 cuando se abra la convocatoria autonómica, porque los dos programas no se solapan ni se prorrogan entre sí.

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