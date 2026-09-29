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Economía

Re-Viste y la patronal de Inditex y Mango se alían para impulsar la circularidad del textil y calzado

Europa Press
29/09/2026 21:53
Una tienda de Stradivarius, del grupo Inditex
Archivo El Ideal Gallego
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Re-Viste, asociación sin ánimo de lucro que impulsa un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, SCRAP, para el textil y el calzado en España, y la Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta entre sus asociados con Inditex, Mango o Primark, entre otros, han firmado un convenio de colaboración para acompañar la transformación circular de los sectores textil, de la moda y del calzado.

En concreto, esta colaboración une la experiencia de Re-Viste en el desarrollo de un sistema colectivo para el textil y el calzado con el conocimiento del comercio textil y la experiencia asociativa de ARTE, según informa en un comunicado.

De esta forma, el acuerdo permitirá a ambas entidades compartir información, identificar retos comunes y promover iniciativas que ayuden a las empresas a avanzar hacia una cadena de valor más circular, innovadora y competitiva, en el contexto de las obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor.

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Entre las líneas de colaboración previstas figuran el intercambio de conocimiento y el desarrollo de estudios e iniciativas en ámbitos como la digitalización, la formación en nuevas tecnologías y la innovación aplicada al sector.

El acuerdo también contempla la colaboración con centros de investigación e innovación para identificar soluciones que faciliten el cumplimiento normativo de las empresas y mejoren la gestión de los productos textiles y del calzado al final de su vida útil.

Ambas asociaciones promoverán una gestión acorde con la jerarquía de residuos, priorizando la prevención, la reutilización y la prolongación de la vida útil de los productos. Cuando la reutilización no sea posible, trabajarán para favorecer la incorporación de los materiales a nuevos procesos productivos, siempre que resulte viable.

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Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, ha señalado que la circularidad del textil y el calzado "requiere colaboración y una visión compartida de toda la cadena de valor". "Este acuerdo nos permitirá compartir conocimiento, identificar necesidades comunes y trabajar en iniciativas que ayuden a las empresas a avanzar en prevención, reutilización y reciclaje", ha indicado.

Por su parte, la presidenta de ARTE, Ana López Casero, ha destacado que el sector de la moda tiene objetivos de circularidad "extraordinariamente ambiciosos". "Las empresas de ARTE mantienen un contacto directo y cotidiano con millones de consumidores, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para generar conocimiento, impulsar hábitos más responsables y contribuir a crear una verdadera cultura de la circularidad en torno al textil y el calzado", ha subrayado.

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