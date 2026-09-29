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Economía

El Gobierno limitará la subida de la tarifa de gas y de la bombona de butano

Efe
29/09/2026 11:05
Un repartidor de bombona de butano
El Ideal Gallego
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El Consejo de Ministros aprobará este martes limitar la subida de la tarifa regulada de gas y de la bombona de butano, dentro del tercer paquete de medidas del Gobierno ante la crisis de Oriente Medio, con el fin de "proteger a los consumidores" ante el impacto de la volatilidad de precios energéticos de cara al próximo invierno, según confirmó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En declaraciones a la prensa antes de su participación en la Reunión Informal de Ministros de Energía en Dublín, Aagesen señaló que dentro del paquete de medidas que abordará en su reunión el Consejo de Ministros estarán incluidas ambas, que fueron ya adoptadas en la anterior crisis por la guerra en Ucrania.

En el caso de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, cuya revisión tendrá lugar a partir del 1 de octubre, se limitará el incremento al 15%, mientras que la bombona de butano no podrá superar los 19,55 euros.

"Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores en los hogares subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad", dijo.

Con motivo de la crisis energética por el impacto de la guerra en Ucrania en 2022, el Gobierno ya aplicó límites al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas, impidiendo entonces un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal, a la que podían acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural. Igualmente, se fijó un precio máximo para la bombona de butano de 19,55 euros.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a cuatro bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh. Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Su valor se hace público en el BOE.

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