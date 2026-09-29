El Gobierno extiende hasta diciembre el alivio fiscal a gasolina y diésel ante la escalada de precios

Una persona pone combustible a un coche Archivo El Ideal Gallego

El nuevo paquete de medidas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Irán incorpora la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas -desde el primero que se impulsó en marzo de este año- para proteger a los hogares y sectores más afectados por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, dado que la mayor parte del real decreto-ley vigente vence a finales de este mes de septiembre.

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"Es un esfuerzo que en su totalidad estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, a la vez que seguimos con ese impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía", ha defendido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Durante estas últimas semanas, el Gobierno se ha reunido con los agentes sociales y los sectores afectados para abordar el impacto de una subida de precios que no cesa. Los datos publicados este mismo martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que la inflación general se ha situado en septiembre en el 4,9% interanual, el dato más elevado desde febrero de 2023, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes.

Alivio a la gasolina y el gasóleo

Por ello, el Ejecutivo plantea en este nuevo paquete de medidas un nuevo alivio -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

"Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre", ha detallado el vicepresidente primero.

El responsable económico del Gobierno ha resaltado que los cambios impositivos a carburantes que se han aprobado hasta ahora se han ido trasladado sucesivamente al precio minorista, según ha constatado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Electricidad

Además, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. Si el dato del IPC de septiembre de 2026 es un 15% superior al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.

En materia de soberanía energética, se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, además de las medidas que ya estaban en vigor hasta final de año.

Transporte terrestre

En cuanto a sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera.

En concreto, se prorroga durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro, en octubre; 12, en noviembre, y 19, en diciembre) y apoyo al transporte marítimo y ferroviario.

Además, se extiende, hasta el 31 de diciembre, la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos/litro y de la ayuda compensatoria a armadores de pesca.

Se abre también, como novedad, una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, algo solicitado por el propio sector.

Se mantienen también las medidas sociales en materia, por ejemplo, de protección del empleo -empresas que reciban ayudas no podrán despedir-.