Renfe lanzará el 28 de octubre un nuevo sistema para facilitar la compra

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Renfe pondrá en marcha el 28 de octubre un nuevo sistema de venta con el que pretende facilitar a los usuarios la compra de billetes a través de una búsqueda “más directa, con menos pasos y formularios más breves”, de forma que la información relevante del billete aparezca rápidamente.

Desde el 28 de octubre se podrán adquirir en ese nuevo entorno de venta los billetes para viajar a partir del 25 de enero, fecha en la que el nuevo sistema de venta se integrará plenamente en la operativa, mientras que los desplazamientos anteriores continuarán gestionándose a través del sistema actual.

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Durante este periodo de transición, Renfe mantendrá una única puerta de acceso para el cliente y lo dirigirá automáticamente al entorno de compra que corresponda según la fecha de su viaje, garantizando la continuidad del servicio y facilitando la adaptación progresiva.

Renfe invertirá cerca de 160 millones de euros en este proyecto a través de un contrato con Squills (Siemens) por 91 millones y un plazo de nueve años, para implantar y explotar el sistema de gestión de viajeros (PSS) e integrarlo con el resto de los sistemas de Renfe; y otro de 78,6 millones de euros con Accenture.

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“El sistema va mucho más allá de una nueva web o una nueva aplicación. Se trata de un sistema común que dará soporte a siete canales de venta: web, app, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viaje, venta telefónica e intervención a bordo. Gracias a esta infraestructura compartida, todos ellos operarán con criterios comunes de disponibilidad, información, procesos de venta y gestión posterior de los billetes”, defiende la compañía.