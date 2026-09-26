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Economía

La rebaja a los carburantes llega a su fin ante la duda por las nuevas medidas

Consumidores y empresarios esperan con inquietud la decisión que del próximo martes del Gobierno

Efe
26/09/2026 20:48
Un hombre pone combustible a su vehículo 
Archivo El Ideal Gallego 
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El fin de la rebaja fiscal a los carburantes abre un período de incertidumbre que se resolverá el próximo martes, día en el que el Gobierno central anunciará si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas para consumidores y empresas en un momento en que la gasolina marca máximos anuales y el diésel roza su récord.

El 30 de septiembre expira la vigente rebaja, un descuento en el impuesto de hidrocarburos que entró en vigor en julio –cuando la gasolina se pagaba de media a 1,444 euros por litro y el gasóleo a 1,506 euros– y que se ha ido atenuando progresivamente hasta este mes de septiembre.

Casi tres meses después, este pasado jueves la gasolina se pagaba a 1,925 euros por litro y el gasóleo a 1,929 euros según el Ministerio para la Transición Ecológica. Este encarecimiento refleja que, de no ser por la rebaja fiscal aplicada estos últimos meses, se habría superado el precio máximo histórico de venta tanto de la gasolina como del gasóleo en las estaciones de servicio españolas, que se alcanzó en 2022 durante la guerra en Ucrania.

Gasolinera

La gasolina y el diésel tocan un nuevo máximo anual y rozan los 2 euros por litro

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Por esta razón, consumidores y empresarios aguardan con inquietud el anuncio del Gobierno sobre las nuevas medidas. Consecuencia del encarecimiento de la energía, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española apuntó que el encarecimiento del gas y de la electricidad desde el inicio del conflicto en Irán (el 28 de febrero) y hasta final de año elevaría los costes energéticos de la industria en 7.400 millones de euros. El encarecimiento de los carburantes ha tenido un fuerte impacto en el sector del transporte, lo que ha llevado a la Confederación Española de Transporte de Mercancías a reclamar al Gobierno que devuelva en forma de ayudas parte del incremento de la recaudación pública asociado al aumento del precio de los carburantes.

Además, la Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera pidió al Ejecutivo intervenir los precios de los carburantes si se mantiene el modelo de ayudas, ya que considera que el sistema de bonificación fiscal ha fracasado porque las petroleras han absorbido la rebaja impositiva en sus márgenes.

Principales operadores

Mientras tanto, los principales operadores de gasolineras del país ya han anunciado descuentos para sus clientes que prolongarán más allá de este mes. Los clientes que utilicen Waylet como medio de pago en las estaciones de servicio Repsol podrán seguir acumulando ahorros de hasta 45 céntimos de euro por litro hasta el 31 de octubre, mientras que los profesionales del transporte y autónomos que usen la tarjeta Solred continuarán disfrutando de un descuento mínimo de al menos diez céntimos.

Hasta el 30 de noviembre, los usuarios de Moeve gow obtendrán diez céntimos por litro de saldo en sus repostajes, el doble de lo habitual, y los miembros podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro de combustible. Los profesionales contarán con un descuento de diez céntimos por litro.

En marzo, entró en vigor un primer paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra que incluía una reducción del 21 al 10% del IVA de los carburantes y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea.

Una persona reposta carburante en una gasolinera

El diésel ya supera el precio de venta que tenía antes del descuento fiscal de 20 céntimos

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El Gobierno aprobó un segundo decreto ley que entró en vigor el 1 de julio del que desaparecía la rebaja del IVA, pero mantenía una reducción del impuesto sobre hidrocarburos. Este impuesto se vio rebajado en 15 céntimos por litro en julio y a diez céntimos en agosto, mientras que este mes tendría que haberse rebajado a cinco céntimos.

Sin embargo, los datos del gasóleo en julio, cuando superó el umbral del 15%, hizo que en septiembre el descuento para el diésel regresase a 20 céntimos por litro en lugar de a cinco céntimos, como ha ocurrido con la gasolina.

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