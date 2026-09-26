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Economía

El comprador foráneo paga un 35% más por la vivienda en España y gana peso el perfil residencial

El origen influye en el tipo de inmueble, el importe dedicado, la financiación elegida y el lugar seleccionado

Ep
26/09/2026 21:51
Una persona mira la oferta de una inmobiliaria en Mahón, Menorca
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Archivo El Ideal Gallego
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El comprador internacional de vivienda en España está cambiando de perfil, con una mayor capacidad adquisitiva y un creciente interés por establecer su residencia en el país frente a la tradicional compra de segunda residencia, según un informe de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

 Una de las principales transformaciones se observa entre los compradores extranjeros que ya residen en España. El pasado año, este colectivo representó el 11,6% del mercado residencial, frente al 7,2% correspondiente a los compradores no residentes, lo que refleja una demanda cada vez más vinculada a proyectos de vida y al establecimiento permanente en el país.

 Además, los compradores extranjeros pagaron en 2025 una media de 2.479 euros por metro cuadrado, frente a los 1.839 euros abonados por los compradores nacionales, una diferencia cercana al 35%.

 El importe medio destinado por los extranjeros a la adquisición de vivienda alcanzó los 204.365 euros, un 40% más que en 2019.

Demanda diversa

El estudio también destaca la creciente diversificación de la demanda internacional. A las principales nacionalidades de compradores no residentes –Reino Unido, Alemania y Marruecos–, se suman Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, Suecia y Polonia.

 El comportamiento de compra varía además según el origen del comprador, tanto en el tipo de vivienda como en el importe destinado, la financiación utilizada y la localización elegida.

 Nacionalidades como la sueca, estadounidense, alemana o suiza se encuentran entre las que pagan los precios medios más elevados por metro cuadrado, según el mencionado informe de la UCI, que señala que la demanda extranjera tiene una influencia significativa en las zonas con mayor presencia internacional.

La Comunidad Valenciana, las Baleares y Canarias y Andalucía siguen concentrando estas operaciones

La Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía continúan concentrando buena parte de las operaciones internacionales, aunque el estudio identifica también un creciente interés por nuevos destinos residenciales, incluidas algunas zonas del norte de España, impulsado por factores como la calidad de vida, la conectividad, el teletrabajo y la búsqueda de entornos menos tensionados.

 La la Unión de Créditos Inmobiliarios concluye que la demanda internacional se ha consolidado como un componente estructural del mercado residencial español, con un perfil cada vez más diverso y vinculado a la residencia efectiva, lo que está llevando al sector inmobiliario y financiero a desarrollar modelos de asesoramiento y financiación más especializados. 

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