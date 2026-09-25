Abanca compra la sede del British Council para convertirla en su edificio insignia en Madrid

Edificio adquirido por Abanca en Madrid

Abanca ha llegado a un acuerdo con el British Council para la compra de su sede en Madrid, ubicada en el Paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Almagro (distrito de Chamberí). Así, este palacete se convertirá en su edificio insignia ('flagship building') en la capital de España.

El complejo inmobiliario dispone de una superficie total de más de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en dos inmuebles conectados: un palacete histórico y un edificio dedicado a uso formativo. El conjunto destaca por su singularidad en la zona centro de Madrid e incorpora un patio exterior ajardinado.

En un comunicado, la entidad financiera explica que este inmueble permitirá "generar un ecosistema de valor para alcanzar los objetivos establecidos en su plan estratégico para Madrid".

El plan de acción está dirigido a impulsar el crecimiento en el mercado de la capital y su área metropolitana, con especial atención a los segmentos de empresas y gestión de patrimonios.

Las instalaciones adquiridas permitirán a Abanca "ofrecer a la sociedad madrileña una amplia y relevante oferta social, formativa y cultural a través de su Obra Social y de Afundación".

Presencia en Madrid

Abanca subraya el crecimiento de su volumen de negocio (9%) y de clientes (19%) en el último año (de agosto de 2025 a agosto de 2026), lo que se traduce en más del 10% de la cuota total de su negocio.

La red de Abanca en Madrid es de 50 oficinas y cuenta con un equipo de más de 600 profesionales.

Con esta compra, Abanca amplía su presencia en la capital de España a otros espacios emblemáticos, como su sede corporativa e institucional de Recoletos 4; el Espacio Serrano 45, un "paso decisivo" en la evolución de su modelo comercial y de relación con sus clientes, ofreciéndoles una "experiencia y confort únicos" con el mínimo impacto medioambiental, según destaca la entidad.