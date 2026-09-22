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Economía

Yolanda Díaz y Oliver Laxe estarán presentes en un foro sobre el reto demográfico en Os Ancares lucenses 

Efe
22/09/2026 20:59
La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios
Yolanda Díaz y Oliver Laxe, en la XXIV edición de los premios Mestre Mateo 2026
EFE
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El próximo 2 de octubre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el director de cine Oliver Laxe estarán presentes en la jornada ‘A economía social en contornos rurais de reto demográfico’, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se realizará en Os Ancares lucenses

Según ha informado la Cooperativa A Carqueixa, que agrupa a productores de carne de Os Ancares y participará en esta jornada, el encuentro reunirá en A Casa das Chocas, en San Román de Cervantes a representantes de las administraciones públicas, cooperativas, entidades de economía social y organizaciones vinculadas al desarrollo rural, con el objetivo de compartir experiencias y estrategias alrededor del papel de la economía social como herramienta de desarrollo sostenible.

Yolanda Díaz explica la postura del Gobierno sobre la subida del salario mínimo MADRID, 12/12/2025.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, antes de recibir de manos de Begoña Cueto, el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional que plantea la subida de esta referencia para el próximo 2026. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Yolanda Díaz disputará la presidencia de la OIT a un togoleño y un peruano

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Entre los participantes también figuran la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; la directora general de Políticas contra de la Despoblación, Ángeles Marín; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Gabriel Trenzado; o el presidente de Red Española de Desarrollo Rural, Rafael Llamas, entre otros representantes de entidades ligadas a la economía social y al territorio.

El director de cine Oliver Laxe será el encargado de moderar una de las mesas de debate y participará “en un encuentro de diálogo estratégico” en el que también intervendrá Yolanda Díaz.

Finalizadas las diferentes mesas de trabajo programadas para la jornada, una de ellas centrada específicamente en Os Ancares, en la que participará A Carqueixa, el programa se completará con una degustación de productos de la comarca, con platos elaborados por el chef gallego Álvaro Villasante, del Grupo Nove.  

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