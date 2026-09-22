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Economía

La Justicia británica falla en favor de Amancio Ortega en el litigio por el restaurante más antiguo de Glasgow

La sentencia carece de efecto al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial entre las partes

Europa Press
22/09/2026 18:24
Amancio Ortega, durante la celebración del concurso hípico de Casas Novas
Amancio Ortega, durante la celebración de un concurso hípico de Casas Novas
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El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dado la razón a Pontegadea, grupo inversor de Amancio Ortega, en el proceso judicial que mantenía como propietario del local del restaurante el Rogano, el más antiguo de la ciudad de Glasgow (Reino Unido), frente a la compañía Forthwell Limited, arrendataria del establecimiento, que reclamaba una indemnización por varias reparaciones en el inmueble.

El alto tribunal ha determinado que el vehículo inversor del fundador de Inditex no tendría que hacerse cargo de las reclamaciones de Forthwell debido a que esta firma no explotaba directamente el restaurante, sino que lo hacía a través de una cesión a su filial Lynnet.

"La regla general en materia de indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato es que solo una parte contratante puede demandar dicha indemnización en caso de incumplimiento, y solo puede recuperar las pérdidas que ella misma haya sufrido", destaca la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y que fue adelantada por 'Expansión'.

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No obstante, Forthwell trató de acogerse a un precedente legal que abría la puerta a que Pontegadea tuviera que responsabilizarse de los daños en el local y de las pérdidas generadas por el tiempo cerrado, algo que ha sido rechazado por unanimidad en el Tribunal Supremo al considerar que esa vía es "demasiado amplia" e "imprecisa".

La reclamación se basaba en el incumplimiento por parte de Pontegadea de las obligaciones como arrendador, después de no finalizar varias reparaciones en el inmueble, tras sufrir daños por inundaciones a finales de 2020 y principios de 2021, que dejaron inutilizada parte de la instalación eléctrica.

Por esta razón, el emblemático restaurante, característico por su estilo art déco y por el que han pasado celebridades como Mick Jagger, David Bowie o Elizabeth Taylor, se ha mantenido cerrado durante los últimos seis años.

A pesar de la resolución favorable para Amancio Ortega, el fallo no tendrá consecuencias económicas ya que ambas compañías alcanzaron un acuerdo extrajudicial el mismo día que el tribunal se reunía en Escocia para tratar la cuestión.

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