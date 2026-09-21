La gran banca española habilita para sus clientes los pagos en comercios a través de Bizum Pay

A la espera de Banco Santander, las principales entidades financieras españolas -Caixabank, BBVA, Sabadell, Unicaja y Bankinter-, ya han incorporado Bizum Pay a sus servicios de pago, ampliando así la posibilidad de que sus clientes realicen compras en comercios físicos directamente desde el móvil y sin necesidad de utilizar tarjetas físicas.

En concreto, CaixaBank ha ampliado el servicio de Bizum Pay al 100% de sus clientes, que pueden descargarse la aplicación y activar el pago en comercios a través de esta vía. Así, la entidad bancaria ha asegurado que ha culminado "prácticamente" el despliegue de Bizum Pay en su red de comercios y cuenta ya con más de 517.000 terminales con el servicio habilitado.

Desde el inicio de la fase piloto, que comenzó a mediados de julio, los clientes de CaixaBank han realizado cerca de 25.000 pagos por un importe acumulado de 400.000 euros, lo que refleja "el interés de los usuarios en nuevas formas de pago digitales", tal y como ha aseverado la entidad.

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CaixaBank ha defendido que el despliegue del servicio se enmarca en la apuesta de la entidad por la innovación en medios de pago y en el desarrollo de soluciones ante la evolución de los hábitos de consumo y digitalización de las relaciones entre clientes y comercios.

Bankiter y Unicaja

Por su parte, Bankinter también ha abierto íntegramente la opción de 'Bizum Pay' desde este lunes para sus clientes. En su caso, para usar este nuevo servicio, los usuarios tendrán que acceder a la app de Bankinter, acceder a Bizum (que el cliente debe tener activo), seleccionar 'Bizum Pay' y descargar la aplicación. Después solo será necesario configurar el método de pago si quiere elegirlo como predeterminado.

Entre las funcionalidades de 'Bizum Pay', además del pago, la firma dirigida por Gloria Ortiz ha precisado que se incluyen la consulta de movimientos recientes, el almacenamiento de entradas, billetes o pases digitales y la incorporación de distintos métodos de pago para elegir el más adecuado en cada momento.

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Asimismo, Unicaja también ha comunicado la incorporación de este servicio a su operativa de pagos, decisión que ha enmarcado como parte de su Plan Estratégico 2025-2027. A su vez, el banco andaluz ha puesto en valor que el nuevo servicio facilita los pagos cotidianos y amplía los usos habituales de Bizum, hasta ahora principalmente asociados a los envíos de dinero entre particulares.

Más de 360.000 comercios en BBVA

Al mismo tiempo, BBVA ha completado el despliegue del servicio en todos los comercios físicos adheridos al banco vasco. Así, más de 368.000 establecimientos ya pueden aceptar pagos presenciales con Bizum a través de los terminales de punto de venta (TPV) de la entidad y se espera ampliar la cobertura a grandes comercios en los próximos meses a medida que estos completen sus adaptaciones, tal y como ha adelantado director de Medios de Pago de BBVA en España, Roberto Pagán.

Al respecto, la entidad financiera presidida por Carlos Torres ha explicado que el despliegue comenzó el pasado mes de mayo y se ha realizado de forma progresiva y sin que los comercios hayan tenido que llevar a cabo ningún desarrollo o adaptación. En paralelo, BBVA ha puesto a disposición de sus clientes el sistema de pago con Bizum directamente desde el móvil, priorizando su integración en 'BBVA Pay'.

En el caso de Banco Sabadell, la plataforma ya se encuentra operativa en más de 340.000 establecimientos --lo que supone prácticamente el 100% de los comercios clientes del vallesano, además de estar disponible entre particulares.

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"Con más del 78% de nuestros clientes utilizando Bizum de forma habitual, damos respuesta a una demanda creciente de soluciones de pago ágiles y seguras. Nuestro objetivo es simple: que los clientes puedan pagar como quieran, desde un único lugar, y que los comercios dispongan de todos los métodos de pago para ofrecer una experiencia más cómoda, ágil y segura a sus clientes", ha aseverado la directora de Bizum de Banco Sabadell, Arianna Tregón.

Abanca también ha anunciado la integración total de Bizum Pay en su operativa. Así, la herramienta ya se encuentra disponible tanto para sus clientes particulares como para el 100% de los comercios con TPV inteligente del banco gallego.

En total, Bizum ya ha extendido la posibilidad de pagar en comercios físicos a 20 millones de sus usuarios, lo que supone el 60% de todas las personas que usan la solución de pagos. Además, el 75% de los terminales bancarios ya acepta pagos con Bizum, lo que representa más de 1,6 millones de comercios. A esta cifra hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con Bizum.