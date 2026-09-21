Bruselas propone flexibilizar las ayudas a la pesca artesanal

Barcos de pesca atracados no porto de Burela Arquivo El Ideal Gallego

La Comisión Europea propuso este lunes modificar la ley que regula el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para, entre otros objetivos, flexibilizar en particular el acceso a financiación de los pescadores que se decidan a la pesca artesanal y ayudar al relevo generacional.

Los cambios planteados en el Reglamento relativo al Fempa buscan reducir la burocracia, apoyar la transición energética del sector y reforzar la resiliencia de las comunidades costeras, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Actividades complementarias

Bruselas propone que el Fempa pueda financiar acciones específicas orientadas a garantizar la viabilidad económica de las pequeñas empresas costeras y recibir ayudas para facilitar la diversificación de los ingresos de los pescadores artesanales, mediante el desarrollo de actividades complementarias, como el turismo.

La Xunta y el sector pesquero exigen a Bruselas retirar el veto al palangre tras un informe que acredita su bajo impacto Más información

Además, la Comisión Europea elimina el histórico obstáculo que impedía a los barcos artesanales (de menos de 12 metros de eslora) instalar motores más eficientes. En adelante, el único requisito para recibir financiación sería que el nuevo motor, o el modernizado, contribuya a una reducción de las emisiones de CO2. Sin embargo, a los buques de eslora superior sí se les exige que el nuevo motor no tenga más potencia que el actual.

Además, la propuesta modifica la normativa para introducir una excepción en favor de los pequeños pescadores artesanales, de manera que se les permitirá aumentar el arqueo bruto (el volumen/espacio interior del barco) cuando sea técnicamente necesario para poder instalar o renovar el motor por uno de energía limpia o más eficiente. En los barcos más grandes, este aumento de espacio sigue estando restringido.

La propuesta subraya que debe ser posible para los Estados miembro conceder a los jóvenes pescadores una tasa de intensidad de ayuda más elevada para apoyar el relevo generacional, facilitar su entrada en el sector e incrementar el porcentaje del coste total de un proyecto que puede cubrirse directamente con financiación europea.

El eurodiputado popular gallego Millán Mon reivindica "más Europa" y más ayudas para combatir los incendios forestales Más información

Por norma general, el Fempa prohíbe usar fondos públicos para financiar la compra o el traspaso de la propiedad de un negocio pesquero, pero la propuesta elimina ese veto si la empresa transferida se dedica exclusivamente a la pesca artesanal de pequeña escala, facilitando así que los barcos pequeños no se desguacen.

La iniciativa también reduce el período de registro exigido para los buques pesqueros de 10 a 5 años naturales para poder optar a determinadas líneas de apoyo del fondo. Esto acorta los plazos para que un barco artesanal sea elegible para mejoras estructurales.