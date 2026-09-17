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Economía

El octavo Foro La Toja pondrá el foco en la IA y en la relación entre Marruecos y España

El encuentro se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre bajo el lema ‘Un mundo en desorden’

Europa Press
17/09/2026 22:00
López Seijas y Martínez de Castro, durante la presentación de este jueves
López Seijas y Martínez de Castro, durante la presentación de este jueves
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La octava edición del Foro La Toja, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre en A Illa da Toxa bajo el título ‘Un mundo en desorden’, pondrá el foco en los desafíos de la inteligencia artificial y en la relación entre Marruecos y España, entre otros asuntos.

En la rueda de prensa de este jueves, el presidente de la Fundación La Toja y del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, puso en valor que el foro siga defendiendo “los mismos valores y principios que permitieron que Europa tuviese un estado de bienestar nunca imaginado y que el mundo occidental creyese que estaba en una época que iba a ser eterna, de grandes consensos”. “Hoy, lamentablemente, no es así; pero nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo”, reivindicó.

Diálogo entre Ehud Olmert y Samer Abdelrazzak Sinijlawi, moderado por el representante permanente de España ante la UE (2016-2021), Pablo García-Berdoy

El VII Foro La Toja incide en la evolución de Europa y la responsabilidad política

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Por su parte, el presidente del Comité Organizador, Carlos López Blanco, señaló que el encuentro mantiene “tres ejes fundamentales”: la defensa de la democracia representativa, la defensa del vínculo atlántico y la defensa de la moderación y la centralidad en el mundo político.

Con estos pilares, la programación comenzará el día 1 por la tarde con la inauguración y la entrega del premio Josep Piqué, que recaerá en el expresidente de la República de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

La directora del Foro, Carmen Martínez de Castro, detalló que la programación del viernes estará dedicada al mundo de la empresa española, la inteligencia artificial y al análisis sobre la situación económica actual y sus retos de futuro.

Además, la organización anunció que en la habitual mesa de presidentes autonómicos participará este año el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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