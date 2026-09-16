El precio de la luz se dispara en la primera quincena de septiembre y apunta al recibo más alto desde 2022

El precio de la luz en la primera quincena de septiembre se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, siendo así el más caro desde 2022 en plena crisis por la guerra en Ucrania, según los datos de Facua Consumidores en Acción.

En concreto, de mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la factura se situará en los 106,57 euros, estimó la asociación, que advirtió de que habría que remontarse a 2022 para encontrar una factura de septiembre más alta, cuando alcanzó los 137,93 euros.

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena de este mes el recibo ha subido un 30,5% con respecto al mismo periodo de septiembre de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 81,49 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales para el cálculo de la asociación- del mes de septiembre ha sido de 81,49 euros en 2025, 70,62 euros en 2024, 76,37 euros en 2023 y 137,93 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de septiembre, la subida con respecto al pasado mes de agosto -que ya era el mes más caro del año- alcanza el 10,3%.

El precio medio del kWh de energía consumida en esta primera quincena ha estado en 30,36 céntimos en horario punta, 20,96 céntimos en el llano y 24,22 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos). Así, de momento, el precio de la energía ha subido con respecto a septiembre de 2025 un 24,6% en punta, un 34,5% en llano y un 53,6% en valle.

Recibo al alza desde mayo

La factura del usuario medio no ha parado de incrementarse desde el mes de mayo, cuando alcanzó los 75,63 euros desde los 60,99 de abril. En junio se situó en los 79,08 euros, en julio 93,65 euros y en agosto 96,65 euros, el mes más caro en lo que va de año, según los datos de la asociación.

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Cambios regulatorios "de calado!

Así, Facua insistió en reclamar "cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica".

Además, pidió que la energía nuclear y la hidráulica salgan de la subasta diaria y sean sometidas a un precio fijado por el Ejecutivo que se revise cada varios meses.