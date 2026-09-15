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Economía

Inditex sigue con los cambios en Zara y nombrará a Marta Andreia Rodrigues nueva directora de Zara Woman

Efe
15/09/2026 15:02
Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña
Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Inditex continúa con los cambios en Zara y nombrará a Marta Andreia Rodrigues, con una trayectoria de catorce años en el grupo, nueva directora de Zara Woman en sustitución de Lorena Rodriguez Veiga, quien ha estado al frente de este área desde 2024.

Todavía no se ha comunicado internamente cuál será la posición que ocupará Lorena Rodríguez en el organigrama de la compañía, según ha adelantado 'Modaes' y ha confirmado Europa Press.

Este cambio se produce después de que la directora de Zara Mujer y miembro del Comité de Dirección de la firma, Beatriz Padín Santos, decidiera finalizar su trayectoria profesional en el grupo. Tras la marcha de Padín, la dirección de Zara Mujer fue asumida por Alfredo Ferro Varela, hasta ese momento director de Zara Basic (una de las tres áreas que conforman Zara Mujer junto con Basic y Trafaluc).

A su vez, Eva Pérez Salgado, vinculada a la firma de moda desde hace 15 años, fue la encargada de tomar el relevo de Ferro al frente de Zara Basic.

Marta Andreia Rodrigues tiene una trayectoria de más de una década en Inditex. Durante el último año y medio, ha sido la directora de mujer de Pull&Bear y anteriormente tuvo otras responsabilidades en el equipo de Zara Basic, bajo la dirección de Ferro.

Inditex registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

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