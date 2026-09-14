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Economía

Yolanda Díaz reta al director general de la OIT a un debate público para "contrastar modelos"

Europa Press
14/09/2026 19:56
Yolanda Díaz interviene durante una asamblea de CCOO
Yolanda Díaz interviene durante una asamblea de CCOO
EFE
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha retado a un debate público al actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su rival en la carrera por liderar esta institución los próximos años, Gilbert Houngbo, con el fin de "contrastar sus dos modelos".

Las elecciones para dirigir la OIT se celebrarán el 16 de noviembre próximo a través de votación secreta y el mandato del nuevo director general se iniciará el 1 de octubre de 2027.

Además de Díaz y Houngbo, Perú ha presentado la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

Yolanda Díaz explica la postura del Gobierno sobre la subida del salario mínimo MADRID, 12/12/2025.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, antes de recibir de manos de Begoña Cueto, el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional que plantea la subida de esta referencia para el próximo 2026. EFE/Borja Sánchez-Trillo

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española ha alertado de que hoy la OIT está en peligro. "El continuismo de un modelo de gestión deficiente está socavando gravemente la relevancia de la OIT, cuya voz se va apagando de manera preocupante", ha avisado en un mensaje publicado en Instagram.

Según la titular de Trabajo, está desapareciendo la capacidad de la organización para afrontar los grandes desafíos de estos tiempos, lo cual solo puede agravar el déficit de su financiación. "Sería un error continuar por el mismo camino", ha advertido.

Frente a ello, Díaz ha defendido una OIT más fuerte, visible y con mayor peso en el sistema multilateral, recuperando el diálogo social como herramienta para avanzar en derechos laborales, empleo y justicia social. Además, apuesta por recuperar su liderazgo histórico y convertirla de nuevo en un "faro de la democracia y la justicia social".

Yolanda Díaz

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"Invito al actual director general Gilbert Houngbo a un debate público que sirva para contrastar modelos: o el continuismo que nos ha traído a esta crisis, o dar más impulso y fuerza a la OIT para afrontar los desafíos de nuestra época", le ha retado.

Díaz ha puesto al servicio de la organización su experiencia al frente del Ministerio de Trabajo, donde, asegura, las principales crisis se han afrontado mediante acuerdos entre trabajadores, empresas y Gobierno.

"El 16 de noviembre se decide si la democracia sigue organizando el mundo del trabajo o si la ley del más fuerte se impone al diálogo social", ha concluido.

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