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Economía

La bombona de butano sube casi un 5% y se encarece hasta los 18,84 euros a partir de este martes

Efe
14/09/2026 10:14
Un repartidor de bombona
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El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 4,96% a partir de mañana martes, alcanzando los 18,84 euros, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, esta subida de esta última revisión tiene en cuenta la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos que establece el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, de 11,25 euros/tonelada.

A esta medida se añade un ascenso de la cotización de las materias primas (+8,24%), un aumento del coste de los fletes (+10,27%), y la apreciación del euro frente al dólar (+7,1), indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con la fórmula aprobada en la orden IET/389/2015.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otros elementos, como el coste de comercialización o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

GENERADO UN DÉFICIT

Generado un déficit

En el caso de no haberse aplicado este límite del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral ni las medidas fiscales, el precio máximo habría ascendido a 18,89 euros. Esto implica que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5%.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.

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