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Economía

Estados Unidos ve en Venezuela una oportunidad para desplazar a Oriente Medio como centro petrolero

Efe
14/09/2026 21:38
La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston (Estados Unidos). Henao promovió un "abanico" de oportunidades de inversión más allá de la explotación de crudo pesado, incluidos yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad y atraer a empresas extranjeras
La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, durante un evento en Houston (Estados Unidos) 
EFE/Carlos Ramírez
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Estados Unidos ve en Venezuela una oportunidad para desplazar a Oriente Medio como centro petrolero mundial, según planteó este lunes el secretario del Interior, Doug Burgum, durante las reuniones de Energía del G20 que se celebran en Texas.

Aunque el país suramericano no forma parte del G20, una delegación venezolana encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, estará presente en Houston, considerada la capital petrolera de Estados Unidos, por invitación del Gobierno del presidente Donald Trump, según confirmó este lunes la Casa Blanca.

Los representantes venezolanos asistirán a varios encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el Gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria, aunque no participarán en las reuniones ministeriales oficiales, que se celebrarán a puerta cerrada.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reacciona durante una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este miércoles en Caracas (Venezuela). Venezuela firmó acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de Rodríguez y de Wright quien visita Caracas

Estados Unidos prevé que la producción petrolera de Venezuela aumente un 50% con los acuerdos

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En declaraciones a la cadena Fox News, Burgum aseguró que la presencia de Venezuela "refleja el desplazamiento del centro geopolítico del petróleo fuera de Oriente Medio".

"Ante todas las dudas sobre posibles interrupciones del suministro en esa región, ese centro se está trasladando al hemisferio occidental", añadió.

Las reuniones, en las que participan delegaciones de las mayores economías del mundo, entre ellas China, Japón y Alemania, al igual que importantes países petroleros, como Canadá y Arabia Saudí se prolongarán hasta el miércoles.

La participación del Gobierno venezolano en estas reuniones se produce apenas dos semanas después de que Venezuela y Estados Unidos firmaran un polémico acuerdo petrolero que garantiza a Washington el 20% de la producción de 17 yacimientos venezolanos y le concede una participación del 35% en la empresa matriz encargada de explotarlos.

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