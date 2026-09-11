Los accidentes laborales causan 432 muertes hasta el mes de julio

Varios operarios trabajan en una obra en Toledo el pasado mes de agosto Ismael Herrero (Efe)

Los accidentes laborales causaron 432 fallecidos hasta julio, uno más que en el mismo período del año anterior, según los datos de siniestralidad laboral avanzados por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 349 fueron en la jornada laboral, dos menos que hace un año, y 83 in itinere, es decir, en desplazamientos al lugar de trabajo, tres más que hasta julio de 2025. Por régimen laboral, 387 accidentes mortales fueron entre asalariados, doce menos que un año antes; y 45 entre autónomos, 13 más que en el mismo período de 2025.

Los autónomos concentraron así todo el incremento de los accidentes laborales mortales con un alza del 40,6% en términos relativos. De forma global, la principal causa de los fallecimientos en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 145 muertos, ocho menos que en el mismo período del año pasado.

Le siguen golpes, con 59 muertes, una menos; quedar atrapado o aplastado, con 57, once más; y accidentes de tráfico, con 45 muertes, dos menos que un año antes.

Por sexo, de los fallecidos en jornada laboral, 333 fueron hombres y 16 mujeres. Por sectores, los servicios concentraron el mayor número de fallecimientos, con 161 muertes en el trabajo; las mismas que en 2025, seguido de la construcción, con 103, dos más que en los siete primeros meses de 2025. Por detrás, la industria, con 49 fallecidos, diez menos, y el sector agrario, con 36 y un alza de seis.

En los accidentes mortales en desplazamientos, la mayoría, 74 de 83, fueron entre hombres y la principal causa fueron los accidentes de tráfico con 71 muertes.

En el detalle de la mortalidad entre los autónomos, 41 fueron en jornada laboral, 13 más, y cuatro en desplazamientos, la misma cifra del año pasado.

Por sectores, los trabajadores por cuenta propia tuvieron 17 accidentes mortales en la construcción, uno más, y 15 en los servicios, nueve más que en los siete primeros meses de 2025.

En total, hasta el pasado mes de julio se registraron en España 363.772 accidentes laborales con baja, un 2% más; mientras que sin baja se notificaron 308.151, una moderación del 1,3% frente al año previo.

En el caso de Galicia, un total de 23 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses del año, 15 menos que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone un descenso del 39,5%.

Los accidentes mortales en la comunidad gallega se produjeron sobre todo durante la jornada de trabajo (20), mientras que tres se registraron in itinere.

En total, la estadística del Ministerio recoge 16.592 accidentes laborales en Galicia entre enero y julio, 217 graves (191 durante la jornada y 26 in itinere).