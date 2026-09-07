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Economía

El 80% de los móviles incumple normas de la UE sobre su reparación

Las ONG reclaman que los fabricantes publiquen los cálculos en que basan sus criterios de remediabilidad

Efe
07/09/2026 22:35
Teléfono móvil
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Europa Press
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Cuatro de cada cinco modelos de teléfonos móviles comercializados en la Unión Europea incumplen las normas comunitarias que obligan a los fabricantes a facilitar información sobre su reparación, según un análisis de la plataforma Derecho a Reparar Europa (Right to Repair Europe) publicado este lunes.

Esa coalición de ONG revisó los registros de 2.334 modelos de teléfonos inteligentes introducidos en el mercado durante el último año y constató que solo alrededor del 18% incluye enlaces que permiten encontrar de forma efectiva las instrucciones de reparación o los precios de las piezas de recambio.

Los móviles y tabletas vendidos en la UE están sujetos desde el 20 de junio de 2025 a los requisitos de reparabilidad, entre ellos una clasificación de la A a la E que debe figurar en su etiqueta energética y la obligación de los fabricantes e importadores de publicar gratuitamente información sobre reparaciones y precios de recambios.

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Sin embargo, en aproximadamente la mitad de los registros analizados en la base de datos europea Eprel, los campos destinados a incluir esos enlaces están vacíos, mientras que otro 19% remite a páginas de producto o de asistencia técnica donde no aparecen las instrucciones ni los precios exigidos.

Otro 8% ofrece indicaciones que la organización considera inútiles, como “véase el manual”, y cerca del 5% remite a plataformas como Temu o AliExpress incluso para obtener instrucciones de reparación. Derecho a Reparar Europa denuncia además que algunos fabricantes que no proporcionan esa información se conceden a sí mismos la máxima puntuación en ese apartado y consiguen así una clasificación A de reparabilidad, ya que la evaluación es declarada por las propias empresas.

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El análisis también detectó problemas en los puntos de venta. En una inspección realizada en mayo en un establecimiento MediaMarkt de Bruselas, 19 de los 113 móviles expuestos carecían de la etiqueta energética obligatoria y, por tanto, de la clasificación de reparabilidad.

La organización, que asegura haber revisado en total más de 7.000 registros de la base Eprel y realizado controles en establecimientos y comercios en línea, reclama más recursos para la vigilancia del mercado y que los fabricantes tengan que publicar los cálculos completos en los que basan sus puntuaciones de reparabilidad.

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