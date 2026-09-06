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Economía

Inditex vuelve este miércoles a máximos en su primer semestre fiscal, según los analistas

Efe
06/09/2026 13:10
Sede central de Inditex en Arteixo
Sede central de Inditex en Arteixo
Javier Alborés
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La multinacional Inditex presentará el próximo miércoles los resultados de su primer semestre fiscal (1 de febrero a 30 de julio) con la previsión de alcanzar nuevos máximos en ventas (más de 20.000 millones de euros) y beneficio neto (más de 3.000 millones), según el consenso de analistas.

Los ingresos del gigante gallego para el periodo, precisan esos análisis consultados por EFE, aumentarán un 8,96 % en comparación con el mismo tramo del año de 2025; en tanto que el resultado bruto (ebitda) comparable ascendería a 5.567,3 millones, un 8,86 % más.

Sede central de Inditex en Arteixo

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En cuanto al beneficio neto, el consenso de analistas prevé que Inditex pueda superar la barrera de los 3.000 millones (7,5 % más), frente a los 2.791 millones en el mismo periodo de 2025 y que ya marcara una cifra récord.

Solo en el segundo trimestre, Inditex experimentó la mayor aceleración de las ventas desde el cuarto trimestre de 2024, que se enmarca en el entorno de los 11.000 millones.

La compañía adelantó en junio, tras la presentación de las cuentas del primer trimestre, que las ventas en tiendas y en línea crecieron un 11,5 % a tipo de cambio constante en el primer tercio del periodo (1 de mayo y 1 de junio de 2026).

Ese arranque de periodo, según los analistas, se moderó en el tramo final del segundo trimestre, hasta un incremento en tasa interanual en el entorno del 9 %.

En el primer trimestre, las ventas de Inditex crecieron un 5,8 % en tasa interanual, hasta los 8.750 millones, con un beneficio neto de 1.375 millones, un 5,4 % más.

A pesar de que Inditex fuera superada en agosto por Santander como la principal empresa del Ibex 35 por capitalización bursátil, los títulos de la multinacional textil se aproximan paulatinamente a máximos.

De hecho, la última cotización de Inditex le sitúan solo un 4,4 % por debajo de su máximo histórico, cuando la acción se cerró en 59,42 euros.

En el último año móvil y a 4 de septiembre, las acciones de Inditex se han revalorizado un 37,7 %, desde los 41,24 euros por título hasta los 56,94 euros en la apertura del pasado viernes.

Inditex abonará, el próximo 2 de noviembre, el segundo plazo del dividendo correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, por importe bruto de 0,875 euros por acción (0,325 euros de dividendo ordinario complementario y 0,550 euros extraordinario).

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