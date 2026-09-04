El CPFF da luz verde a la propuesta de financiación autonómica

Reunión de ayer del CPFF, con el asiento de la representante de Madrid, abajo en primer término, vacío Chema Moya (Efe)

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, que solo apoyan Cataluña y Canarias y que el Gobierno confía en que esté en vigor el 1 de enero.

El Consejo aprobó, tras más de tres horas de reunión, la propuesta del Ejecutivo, que rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias y que prevé dotar de 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades.

De la reunión se ausentó la Comunidad de Madrid, que animó el pasado jueves al resto de regiones del PP a no acudir al encuentro para que se tuviera que suspender por falta de quorum, una petición que no tuvo éxito a pesar del rechazo de estas comunidades al nuevo modelo.

El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad para sacar sus propuestas adelante y en esta ocasión tuvo dos (Cataluña y Canarias).

Con este aval, el Gobierno aprobará “en las próximas semanas” el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación, lo que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confía en lograr porque “es bueno para nuestro país”.

Algo que parece complicado, ya que Junts –cuyo voto en el Congreso es imprescindible para reunir la mayoría absoluta– avanzó ayer que presentará una enmienda a la totalidad de la ley porque no prevé un concierto económico para Cataluña.

Adicionalmente al modelo, el CPFF acordó trabajar en un nuevo “instrumento normativo” derivado del fondo de compensación y los incentivos regionales para tener en cuenta el coste asociado a factores como la población flotante asociada al turismo o la masa forestal, explicó.

Incremento de recursos

El ministro de Hacienda destacó el nuevo modelo –17 años después del anterior, que lleva 12 años vencido– “supone incrementar significativamente los recursos que tienen disponibles (las comunidades autónomas) para la gestión de sus servicios públicos”.

Asimismo, insistió en que se trata de un modelo común para todas las comunidades y ciudades autónomas, que atiende a las “singularidades” de los territorios pero “no es un modelo a la carta” para ninguno de ellos.

De hecho, la adhesión al nuevo modelo es voluntaria, añadió España. El ministro defendió la “máxima” transparencia del modelo de financiación y la “voluntad de diálogo” del Gobierno, que llevó incluso a posponer el CPFF a petición de las regiones del PP y que prevé mantener en los próximos pasos.