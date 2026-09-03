España llena la cesta de la compra con más huevos y platos preparados

Una persona compra huevos en un supermercado Archivo El Ideal Gallego

Las familias españolas han elevado su gasto un 3,6% en la cesta de la compra en un año, que también se incrementó ligeramente en volumen; huevos, chocolate y tomate son algunas de las categorías que más suben el presupuesto y los platos preparados siguen ganando presencia.

Así se desprende de la última actualización del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con datos hasta junio.

En general, la cesta ha subido en volumen un 1% hasta alcanzar los 27.124 millones de kilos/litros en los doce meses comprendidos entre junio 2026 y mayo de 2025.

Por persona, el volumen de alimentos y bebidas compradas ha subido un 0,4% más y el gasto medio ha aumentado un 3%, en comparativa del mismo período con su año anterior.

De esta manera, cada español destina a aprovisionarse de alimentos y bebidas unos 1.879 euros al año, según los datos del MAPA. Se dispara un 28% el gasto en huevos y los platos preparados están en el 99% de los hogares.

Los huevos representan una de las categorías con mayor crecimiento en volumen, del 4,1%, hasta llegar a los 443,7 millones de kilos; mientras el gasto se ha disparado un 28,5% en el mismo período, pues las familias gastaron 1.876 millones de euros en comprar este alimento, a pesar de su senda inflacionista.

Destaca también el crecimiento del 5% del volumen de los platos preparados y un aumento del gasto del 7,6 % (5.000 millones de euros); llegan ya al 99,3% de los hogares españoles.

Resulta llamativo el comportamiento de los complementos alimenticios y dietéticos, cuyo volumen crece un 113,7%, a la vez que su gasto se ha disparado el 21,9%.

Con todo, su presencia en los hogares españoles de este producto es del 65,2% y cada persona tan solo se ha gastado de media en estos productos 0,1 euros al año.

El consumo de frescos

En carnes, el consumo cierra el año móvil hasta junio con estabilidad; el volumen tan solo ha crecido el 0,2% mientras que el gasto se ha incrementado en un 3,4%, encabezada por la carne de vacuno en la que los hogares españoles gastaron un 5,7% más, pese a que compraron un 7,3% menos en volumen.

Destaca además, la carne congelada en la que se gastó un 11,4% más y también creció en un 6,8% en volumen. El consumo de pescado fresco se mantiene prácticamente invariable en gasto (3.546 millones de euros; -0,1% ) pero la cantidad comprada retrocede un 5,2% (314,8 millones de kilos).

En cambio, la demanda de pescado congelado asciende un 3,3% en valor (1.035 millones de euros) y un 0,7% en volumen (94,9 millones de kilos).